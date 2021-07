Protesta dos traballadores de Tussa para reivindicar un novo convenio colectivo

INTERMODAL. Convocados polo comité de empresa, os traballadores e traballadoras da empresa municipal de mobilidade de Santiago, Tussa, concentráronse onte diante da pasarela da nova Intermodal en demanda da “sinatura dun convenio colectivo que unifique as condicións de traballo do cadro de persoal. Denuncian que na empresa conviven tres convenios colectivos diferentes (o convenio galego de Aparcadoiros, o provincial de Oficinas e Despachos e o antigo convenio da empresa Setex Aparki). “Hai máis de tres anos que existía un compromiso municipal para as bases da súa sinatura e reclaman que rematen os retrasos e a falla de vontade negociadora”, indicaron onte os traballallores.

Con esta concentración, queren amosar “o cansancio e enfado do cadro de persoal ante o que consideran falla de vontade para cumprir o mandato do consello de administracion de Tussa onde se acordara impulsar a sinatura do primeiro convenio que unificase as condicións de traballo”. Denuncian ademais a anomalía que supón “esta situación de diferenzas canto a condicións laborais e salariais entre o persoal e demandan que se unifique nunha única norma laboral. redac.