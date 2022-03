Proxección do filme ‘Natureza morta’, de Shahid-Saless

CINE. O Cineclube de Compostela continúa hoxe o seu ciclo de filmes co mesmo título, neste caso cunha pouco coñecida obra da nova vaga iraniana dos anos 70: Natureza morta (Tabiate bijan, Irán, 1974), dirixida polo realizador Sohrab Shahid-Saless. Dunha sobriedade extrema, este filme sería extremadamente influente para a nova xeración de cineastas que, como Abbas Kiarostami, estaban a xurdir naquel momento. A sesión terá lugar no CS O Pichel (21.30 h.). A capacidade máxima da sesión é de 30 prazas, que se adxudicarán por orde de chegada. O 16 de marzo, o ciclo vai continuar cun dos filmes máis celebrados do realizador chinés Jia Zhangke, Natureza morta. REDAC.