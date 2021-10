Proxeccións e coloquio do francés Yann Gonzalez en Curtocircuíto

Santiago. A xornada de hoxe de Curtocircuíto contará co cineasta francés Yann Gonzalez, quen manterá un coloquio co público trala proxección dos seus traballos, Perez, Les Vacances continuent e Un couteau dans le cœur, que formarán parte do Foco da XVIII edición de Curtocircuíto. O pase terá lugar ás 20.15 horas no teatro Principal.

Dentro da sección Longas x Curto, o cineasta Kikol Grau manterá un encontro co público trala proxección de Las cuatro esquinas de Madrid, o seu documental sobre a historia do punk. O pase terá lugar en Numax ás 22.00 horas.

Pola noite, ás 22.00 horas no Salón Teatro, Cruhda presenta un espectáculo xunto á artista visual galega Adataberna, e o artista e investigador sonoro, músico electrónico e compositor galego Artur M Puga será o encargado de abrir o concerto.

Na xornada de hoxe terá lugar a segunda das mesas redondas desta edición, que abordará como a publicidade e o cinema se entremesturan á hora de afrontar a creación audiovisual. En Impacto / xesto: publi, cinema ou cintas de vídeo participarán Cris Trenas e Santos Bacana (Little Spain) xunto a Nacho Villar e Luis Rojo (BRBR FIlms).

Un conxunto de xoves que nos últimos tempos destacaron no panorama estatal e internacional polos seus traballos para artistas como C.Tangana, Territoire, Cálido Lehamo, Emelvi y marcas como Pornhub, Volkswagen, PayPal, American Airlines, NBA2K, Fruit Of The Loom, Domino’s ou BestBuy; e que agora enfróntanse a un salto ao mundo do cinema persoal. A xornada de hoxe complétase co penúltimo pase da sección oficial Radar, que inclúe as proxeccións de The Rabbit Hunters (Guy Maddin, Evan Johnson, Galen Johnson); Dead Flash (Bertrand Mandico); Taxidermisez-moi (Marie Losier); e Deus ex Machina. s. cuiña