Proxecto de mellora no centro de saúde de Vite por valor de 40.000 euros

sanidade. A xerencia da área sanitaria de Santiago e Barbanza acometerá obras de mellora no centro de saúde de Vite por un valor próximo aos 40.000 euros. A xerente da área, Eloína Núñez, visitou onte á mañá o centro acompañada do subdirector de Recursos Económicos, José Manuel Fernández Torres, e a subdirectora de Atención Primaria, Ana Turnes. No encontro tamén participaron o xefe do Servizo, Manuel Bacariza, e a coordinadora do centro, Oliva Varela Meizoso.

Sobre as características dos traballos que se van realizar, consisten na mellora e reordenación da área de Admisión para acadar unha maior comodidade para os profesionais, así como tamén para os usuarios. Co cambio de funcionalidade de diversos espazos tamén se levarán a cabo obras menores de adaptación e reordenación en instalacións eléctricas e mellorarase a instalación lumínica e de control de calefacción na busca de maior eficiencia enerxética ao tempo que se instalarán novos estores que permitirán un mellor illamento térmico e mesmo lumínico para desenvolver determinadas probas diagnósticas. Así mesmo tamén se revisará e actualizará a cartelería e rotulación. Xa no exterior do edificio, procederase ao pintado do revestimento. I. S.