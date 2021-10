Proxectos científicos e tecnolóxicos a cargo das mulleres emprendedoras de Compostela

Fonseca. A Feira de Emprendedoras de Compostela, que organizan o Concello de Santiago e a USC pechou onte as súas portas no claustro de Fonseca, onde se viña desenvolvendo dende o mércores. Nela presentáronse numerosas iniciativas que propoñen desenvolvementos científicos e tecnolóxicos emerxentes e novos modelos de negocio para incrementar a flexibilidade e sustentabilidade das empresas ao tempo que poñen o centro no capital humano. Entre os proxectos cóntanse compañías xurdidas ao abeiro da Universidade, como as spin-off i-Grape Laboratory, que emprega diferentes residuos da industria agrícola e forestal para obter extractos naturais e bioactivos de alto valor engadido; AYeconomics, unha compañía experta na avaliación social e económica para a toma de decisións a través de tecnoloxías e metodoloxías innovadoras; ou Galchimia, referente europea en síntese química e na achega de solucións para o descubrimento de fármacos, entre outras moitas propostas innovadoras. ecg