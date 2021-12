Proyecto de ampliación del Hospital Clínico: las obras durarán más de tres años

La Consellería de Sanidade prevé licitar las obras de ampliación del hospital de Santiago durante el primer trimestre de 2022 y la duración será de “no menos de tres años”, según indicó ayer el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo.

Tras una reunión de trabajo con la consellería y la dirección hospitalaria, en rueda de prensa, el regidor de la capital gallega destacó que “todo está listo para que las obras puedan salir a licitación”, en el momento en que Sanidade “decida”, si bien “manifestó su intención” de que sea en el primer trimestre del año que viene.

La actuación, añadió el primer edil, “se prolongarán probablemente no menos de tres años”, por lo que habrá un “tiempo dilatado” en que “habrá que convivir” con las obras. Asimismo, Sánchez Bugallo se refirió también a los trámites y procedimientos que serán necesarios para la “posible construcción” de un aparcamiento y un centro de investigación, así como el centro de protonterapia.

Por parte del Concello, el alcalde mostró “disponibilidad” en lo concerniente a las parcelas, pero hizo hincapié en que en relación con el párking es preciso “seguir trabajando con la Consellería”, pues “aún” se está “empezando a hablar” y “no hay una decisión tomada”, únicamente “una voluntad de ver cómo puede ser viable”.

PRESUPUESTOS. Por otra parte, sobre los presupuestos municipales, Sánchez Bugallo indicó que no estaba previsto cerrar en la jornada de ayer “ningún acuerdo” en la reunión con Compostela Aberta. Por ahora, el gobierno local recibió “una única propuesta”, la del BNG, con 40 iniciativas, que descartó valorar si bien ve “algunas con un coste elevado”.

“No recibimos nada. De momento vamos a empezar hablando con Compostela Aberta e iremos hablando con el resto de los grupos”, apuntó, con la “intención” de en torno a mediados de enero llevar a pleno la aprobación de las cuentas.

ACUERDO CON ALGÚN GRUPO DE LA CORPORACIÓN. En cualquier caso, si ve “viabilidad de acuerdo con algún grupo” no habrá “problema” en que ese momento se produzca “un poco más tarde” que hacia la mitad de enero. “Si no vemos posibilidades de acuerdo, no tiene mucho sentido”, concluyó el alcalde de la capital gallega.