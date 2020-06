Proyectos para vetar los vehículos pesados en la zona monumental

La asociación de vecinos Fonseca apoyó la propuesta de peatonalización “co fin de garantir a efectiva protección da Porta de Mazarelos, a única das sete que subsiste da muralla medieva e que de xeito indubidable forma parte do Ben de Interese Cultural que é o conxunto histórico”. Roberto Almuiña recordó que es la única zona del casco histórico que no es peatonal, y apostó por la supresión de la zona azul, cambiándola por plazas para personas con minusvalía y residentes, tanto en la plaza como en la Travesa da Universidade, así como establecer el doble sentido en la cuesta de San Fiz. También propuso que se expropie el edificio anexo a la puerta, del que aseguró que “a asociación ten coñecemento de diversos expedientes abertos por parte do Concello” por no seguir las normas de conservación. De esta forma, proponen que el Ayuntamiento se haga con él y lo convierta en un centro de interpretación de la muralla medieval, de la que este arco es el único vestigio completo. En este sentido, destacó que el constante paso de vehículos de grandes dimensiones por él está ocasionando importantes daños, también por las vibraciones, y supone un peligro constante para las muchas personas que salen y entran por este punto del casco histórico, recordando que en el entorno hay varios centros educativos. La propuesta salió adelante con la abstención del grupo socialista, que ya anunció que estaba trabajando en el cierre al tráfico.