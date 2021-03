Pruebas de seguridad con drones en el casco histórico para blindar el Año Santo

Santiago. El zumbido de las hélices hizo que más de un vecino de la rúa do Vilar abriese la ventana de casa para averiguar qué ocurría en el silencioso casco histórico compostelano en medio de la noche. Y algunos también se llevaron una sorpresa cuando desde el sofá de su salón avistaron al otro lado del cristal un objeto volador que se movía por la calle como pez en el agua. No, no se trataba de un OVNI, sino de un dron que realizaba trabajos para el Cuerpo Nacional de Policía. Tal y como pudo comprobar in situ EL CORREO, la aeronave no tripulada realizó varios vuelos de estudio por la zona monumental.

Se movió durante un buen rato por el entorno de la rúa do Vilar y la plaza de O Toural, que incluso en un momento determinado tuvo limitada la circulación. Eran minutos antes de las once de la noche de ayer cuando el dron, de considerable tamaño, movido por cuatro hélices y pilotado por dos técnicos, escoltados por una patrulla de la Policía Nacional, realizaba estudios en el enclave monumental: “Es una prueba de seguridad de cara al Xacobeo”, señalaba, sin más detalles, un agente a este periódico.

Desde la Comisaría de la Policía Nacional de Santiago confirmaron esta mañana a este diario que se trató de una misión realizada por el equipo de la Policía Aeronáutica, recién desembarcada en Galicia y con bases en A Coruña y Vigo.