Publicadas as listaxes das axudas á hostelería

crise. Publicouse onte a resolución do concelleiro de Turismo relativa á publicación de listaxes de solicitudes recibidas e requirimentos de subsanación da convocatoria de axudas para a restauración, hospedaxe e turismo. O prazo para a presentación da documentación requerida, que deberá realizarse ao igual que no caso da solicitude exclusivamente por medios electrónicos, iníciase o día 9 de xuño de 2021 e remata o 22 de xuño de 2021. Prégase que se a documentación se presenta no rexistro electrónico do Concello se escolla o trámite Presentación de documentación e alegacións. Coa finalidade de non colapsar a liña telefónica do Cersia Empresa e garantir a atención. Para calquera dúbida que puidera existir, as persoas interesadas poden facer chegar as súas consultas por correo electrónico á dirección axudasturismo@santiagodecompostela.gal indicando no asunto a razon social e/ou CIF/NIF da empresa solicitante.