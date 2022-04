Puerta entreabierta para recuperar las figuras del Pórtico a los Franco

El largo y tedioso proceso judicial para recuperar las figuras de Abraham e Isaac que pertenecían al Pórtico de la Gloria cobró ayer un nuevo matiz, esta vez más positivo, para el Concello de Santiago. Lo anunció, en rueda de prensa, el alcalde Xosé A. Sánchez Bugallo, quien destacó que el Tribunal Supremo aceptó a trámite el doble recurso de Raxoi, de casación e infracción procesal, contra la sentencia de la Audiencia de Provincial de Madrid, la cual, en 2019, reconocía dicha propiedad a la familia Franco, pese a no presentar ningún documento.

“Esta noticia, que tiña moi poucas posibilidades, abre unha leve esperanza para que o Supremo poida reparar esta tremenda inxustiza derivada da sentencia da Audiencia Provincial de Madrid, pese, a que en ningún momento, a familia puido acreditar esa propiedade”, explicó ante los medios el regidor.

En esa misma línea, tras el anuncio del órgano jurisdiccional único en España, se mostró la concejala de Urbanismo, con competencia en Patrimonio, Mercedes Rosón. “É unha excelente noticia que o Supremo o admitira a trámite, porque da unha posibilidade de que ese patrimonio, que claramente é da cidade e, polo tanto, Patrimonio da Humanidade, se poida recuperar”, sentencia la edil.

Ahora, después de recibir este anuncio, el Concello tendrá veinte días para documentar las quejas (por la infracción procesal) y los argumentos (por la casación) para justificar la propiedad municipal, y no privativa, de ambos bienes.

UN LARGO CAMINO PARA JUSTIFICAR EL DOMINIO PÚBLICO. Cabe recordar que esta lucha para recuperar un bien histórico de la ciudad comenzó cuando en 2017, el Gobierno local, liderado en aquel entonces por Compostela Aberta, encontraba un documento de 1948 que acreditaba la adquisición municipal de las figuras de Abraham e Isaac, realizadas por el escultor Mestre Mateo entre los siglos XII y XIII y declaradas Bien de Interés Cultural, por una cantidad de 60.000 pesetas al Conde de Ximonde.

Desde aquella, con una exposición realizada en el Pazo de Xelmírez que avivó más el tema, el Concello sólo recibió varapalos judiciales tumbando sus demandas, aparentemente injustificados, de ahí sus recursos.

En este sentido, en febrero de 2019, la magistrada Adelaida Medrano, del Juzgado de Primera Instancia número 41 de Madrid, no reconocía el justo título del Consistorio ni tampoco que se tratasen de las mismas que estaban en el Pazo de Meirás. Asimismo, esgrimía la usucapión para justificar que eran suyas por estar en su propiedad, porque aunque no hubiese papel que lo acreditase, ya fuesen conseguidas por una compra legal o por un robo, este delito estaba prescrito.

Tras esta primera batalla, llegó una segunda vía, en diciembre de 2019, en la Audiencia Provincial de la capital de España. Sin embargo, en la sentencia, nuevamente salieron impunes los herederos del dictador, ya que si bien se introdujeron novedades, el dictamen fue similar. Así, pese a establecer, sin lugar a dudas, que las estatuas eran de propiedad municipal, desestimaban la reclamación porque no quedaba suficientemente acreditado que fuesen las mismas que están en poder de los Franco.

Por ello, se recurrió, aunque sin demasiada fe, al Tribunal Supremo, quien acaba de entreabrir de nuevo la puerta a la recuperación de las piezas. En todo caso, dentro del recurso, no se podrán aportar nuevas pruebas, por lo que no serán tenidas en cuenta las cartas entre autoridades de la época que descubrió Francisco Prado-Vilar, doctor por la Universidad de Harvard y experto en el Pórtico de la Gloria.

Estos archivos relataban las presiones del dictador para conseguirlas (se hablaba de que eran un capricho de su esposa Carmen Polo) y, sobre todo, que durante seis años estuvieron en las escaleras del Pazo de Raxoi (tras su retirada del Pórtico para colocar las puertas en la desaparecida portada occidental de la Catedral), lo que justificaría el dominio público y, por lo tanto, su inalienabilidad (no se puede vender), imprescriptibilidad (no puede obtenerse su propiedad mediante la usucapión) e inembargabilidad (no se puede embargar).

En todo caso, hay esperanza para un posible final feliz. “Confío en que o Supremo aprecie a documentación que se foi conseguindo e revise unha sentencia que me parece claramente inxusta”, concluyó el alcalde. Esa resolución del máximo órgano judicial no sería recurrible, aunque si se podría presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si se entiende que se vulnera un derecho fundamental.