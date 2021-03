Pull and Bear escoge la Cidade da Cultura como escenario para su campaña de primavera

La firma de ropa y complementos Pull and Bear, perteneciente al grupo Inditex, ha puesto sus ojos en la Cidade da Cultura. Así, el complejo del Gaiás es uno de los protagonistas de las campaña para esta primavera de la marca gallega, tanto en moda femenina, como masculina. Los edificios y rampas diseñados por Eisenman son el escenario perfecto para que los modelos muestren las prendas que se convertirán en tendencia durante estos meses no solo en fotografías, sino también en los diferentes vídeos que Pull and Bear ha subido a su página web. En ellos se ve a chicos y chicas mostrando sus habilidades sobre varios longboard (monopatines de gran tamaño) en las rampas y el empedrado de la CdC. Sin duda, una gran promoción para Compostela, puesto que solo en su cuenta de Instagram la marca de Amancio Ortega cuenta con más de siete millones de seguidores.