Que el 5 % de los movimientos sean en bici, reto factible para la próxima década

El nuevo concepto de ciudad que se pretende implantar, más sostenible y medioambiental, debe ir de la mano de un cambio en la forma de concebirla. Por ese camino está, por ejemplo, el mayor uso de las bicicletas, un medio de transporte que, junto a la preferencia peatonal y el transporte urbano, consigue un entorno urbano de calidad. Así, desde Composcleta apuntan que un objetivo razonable sería que en la próxima década un cinco por ciento de los desplazamientos (incluso un ocho), “que no es poco”, se realizasen por esta vía. En todo caso, queda mucho por recorrer.

Santiago no tiene nada especial que impida el empleo de la bici, ya que las condiciones meteorológicas o las cuestas son similares a otras urbes de su tamaño, aunque el diseño actual de la capital gallega no favorece la convivencia entre el tráfico rodado y las dos ruedas. Compostela cuenta con muchos coches (casi uno por habitante) pero, al mismo tiempo, los compostelanos realizan demasiados desplazamientos de menos de dos kilómetros. Esto deja razones para buscar alternativas, pero tienen que ser factibles.

“Podes poñer bicicletas eléctricas en moitos sitios, pero se tes que xogarte o tipo para moverte, por exemplo, ao traballo, non as empregarás. Hai que poñer os medios adecuados (como o alugueiro), pero tamén hai que dar unhas condicións seguras de circulación”, explica Faustino Gómez, presidente de Composcleta.

En esa misma línea, expone, para buscar los entornos positivos, el sentido común y la cabeza son muy importantes. “Non podes pechar as rúas ao tráfico, porque tamén é necesario. A postura nunca pode ser extrema, na aplicación de ideas radicais, porque non todo o mundo se vai mover nin en bici nin andando”, destaca.

Por ello, para cambiar ese empleo residual de los velocípedos (menos de un 0,5 % de los movimientos según diversos estudios), se deben tener en cuenta, apunta, tres ejes principales: las bicicletas, la movilidad a pie y el transporte urbano. Estas bases son significativas, ya que “nas cidades onde máis se usan as bicicletas en Europa, só o 40 % dos desprazamentos son en bici”, confiesa.

Con estos datos en mente, la premisa está clara. “O cambio son as bicis, pero non só son as bicis. Isto é: hai que facer un cambio para favorecer a mobilidade peonil e o transporte público, xunto coas bicis. Ten que facerse un cambio gradual, no sentido de multimodalidade, buscando que o coche non sexa a única opción”, sentencia Faustino en declaraciones a EL CORREO.

Este reto presenta ejemplos cercanos de éxito, como Pontevedra, Vitoria o Sevilla (logrando un cambio modal muy rápido con la creación de una senda de carriles bici), pero para ello, el primer paso, sería mejorar “moitísimo” el autobús, puesto que “non pode ser que un traxecto que no coche sexa de quince minutos, tardes máis dunha hora”.

Asimismo, buscando ese cambio, tampoco tendría sentido la prohibición de bicis en el casco histórico, como se intentó, ya que, como señala el presidente de Composcleta, estas “non son o problema”, por lo que la solución sería aplicar normas de convivencia como “reducir a velocidade ou cerrar o paso por rúas estreitas”.