“Qué ganas de bajar a tomar el café”: Compostela recupera su hostelería

“Un café y unos churros”, “una caña”, “tres para comer”: un mes, como mínimo, llevaban los vecinos de Compostela sin sentarse en la silla de un bar o restaurante. Ayer fueron muchos los madrugadores que estrenaron el día de reapertura hostelera con los primeros desayunos mientras otros esperaban al descanso de media mañana en el trabajo. La reapertura ha ido bien, en general, pese a la lluvia y a la reticencia que siguen teniendo algunos a pasar demasiado rato en espacios cerrados.

Uno de los bares que ha estado abierto todo este tiempo para ofrecer cafés y pinchos para llevar, el bar Suso, en el Vilar, tenía ayer al completo

–al 75 %, lo que marca el aforo– su terraza pese a que la jornada fue una de esas desapacibles a las que los picheleiros ya están acostumbrados. Cañas y vinos, acompañados de tapa, triunfaban en el establecimiento. Este, uno de los locales más concurridos de la zona vieja, contrastaba con aquellos más turísticos situados en la rúa do Franco o en A Raíña, donde la escasez de viajeros lleva meses dejando una inusual estampa de bastante vacío.

ANIMADOS. Muy cerca de allí, los trabajadores del bar la Tita, famoso por su tortilla, reconocen que acudían ayer con más animo a trabajar. “Contentos porque la gente tenían muchas ganas de venir”, explica Carlos. Así se lo transmitían sus clientes que incluso no se creían que ya pudiesen sentarse dentro. Cabe recordar que en Compostela los bares y cafeterías tuvieron que cerrar su interior el 22 de octubre, manteniendo el servicio solo en las terrazas. Las cañas y las raciones fueron lo que más triunfaron. “No es lo mismo beber el café de pie en la calle que sentarse tranquilamente a disfrutar de una ración”, afirma este trabajador.

Este es uno de los locales que se ha apuntado a las entregas para llevar para intentar superar el bache. Reconocen que es una costumbre que va a continuar ya que ha calado muy bien entre la población, a la que agradecen el consumo realizado todas estas semanas. Ahora, esperan a que los rayos de sol vuelvan a la ciudad para que su ya icónica terraza de la rúa Nova consiga llenarse de gente.

También los clientes del Venecia, en la rúa do Hórreo, tenían ganas de retomar viejas costumbres. En el interior, con el aforo al 50 %, estaba todo completo e incluso había algunas personas aguardando para conseguir una mesa. Estas últimas semanas, sus clientes habituales formaban colas fuera esperando para recoger el vaso del café, ese que ayer ya pudieron acompañar con unos churros mientras leían el periódico.

SOLIDARIDAD. Si algo va a pasar al recuerdo de la etapa en la que la hostelería ha estado cerrada son las protestas organizadas por el sector, que ha reivindicado que sus locales son espacios seguros tal y como mostraba el informe del Ministerio de Sanidad publicado hace unas semanas. Uno de los que se ha manifestado a pie de calle y en primera línea ha sido Lois Lopes, uno de los portavoces de la asociación Hostelería Compostela. Él regenta A Nave de Vidán y resume la reapertura con dos palabras: ánimo y solidaridad de los clientes.

Este hostelero considera que la buena respuesta de sus clientes durante las primeras horas de vuelta a la normalidad se debe a las ganas de aportar un granito de arena ante las pérdidas que han sufrido los establecimientos. “Algo que se agradece muchísimo”, asevera Lopes. Durante el día, las comandas avanzaron de forma lenta pero la libreta de reservas de la noche ya tenía muchos nombres apuntados. Lois vaticina que el mes, con las fiestas navideñas por delante, va a ser bastante bueno.

En el bodegón Casas Chico las piezas de pulpo volvieron a ocupar la esquina de las mesas, igual que la carne ao caldeiro en la que también está especializado este restaurante de Casas Reais. Uno de sus trabajadores, Ubaldo, afirma que ayer la cosa fue lenta, con relax, pero con ánimo. “Lo importante es que estamos abiertos aunque muchas personas son algo reacias a venir estos primeros días”. También ellos tenían ayer por la tarde reservas para las cenas y para este fin de semana largo de puente.

RESERVAS. En el bar Don Quijote, a Manolo le sorprendió la cantidad de llamadas para reservar un sitio para el fin de semana e incluso para las comidas del día 25 de diciembre. “Unha marabilla, moi pero que moi ben, primeiro parecía que non despegaba a cousa pero despois empezaron a chamar e xa temos completo para hoxe”, explica este hostelero. En el servicio de ayer, triunfó la caza: platos de perdiz, jabalí o faisán protagonizaron la mayor parte de las mesas.

Pese a todo, no es oro todo lo que reluce. Los responsables del Papatorio, en el Franco –propietarios también del Petiscos, en Aller Ulloa; y A Taberna do Bispo, en el Franco– han preferido no abrir sus puertas. Creen que la situación es pan para hoy, hambre para mañana, y que el aforo y la ausencia de terraza les dificultan la viabilidad para mantener su actividad. En este sentido, los hosteleros compostelanos siguen reclamando más ayudas para compensar las pérdidas sufridas todo este tiempo.