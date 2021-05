Que podo facer estes días pola Ascensión?

Tras o gran concerto de onte, que puido celebrarse pese á choiva, aínda quedan moitas actividades para toda a familia no programa das festas. Pese a que esta é unha Ascensión moi distinta á habitual, son moitos os que están a esgotar as entradas dos eventos programados por Raxoi para estes días. É o caso do concerto de De Vacas, o grupo feminino que chega hoxe ás 20. 00 h ao Obradoiro, para o que xa non quedan convites. Cabe recordar que o aforo reducido, a 700 persoas sentadas e con distancia, provocou largas colas no Principal para tratar de facerse cunha das localidades.

Os que non teñan entrada para este concerto, poden desfrutar esta mañá das tradicionais alboradas, a cargo da Asociación Cultural a Gentalha do Pichel e Armadanzas de Laraño, que encherán de música tradicional o casco histórico da cidade. Xa pola tarde, tocará cita cultural nun roteiro literario ao redor da figura da escritora Emilia Pardo Bazán e, posteriormente, será a quenda do primeiro espectáculo infantil das festas. Leva por nome A gran viaxe, e Inventi Teatro será o encargado de poñelo en escea na Alameda. O programa deste ano dá un especial protagonismo ao teatro e, de feito, tampouco quedan entradas para a obra ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor?, con Javier Gutiérrez, entre outros.

POLBO E TERRACEO. Sen feira cabalar, atraccións na Alameda nin caseta de comidas na carballeira de Santa Susana, os que boten de menos a parte máis festiva da Ascensión poden degustar un prato de polbo nas novas instalacións gastronómicas inauguradas no Monte do Gozo. E, os que non queiran achegarse ata alí, sempre poden optar por algo máis preto do centro da cidade, como a rúa do Franco ou a nave 5 da Praza de Abastos. Tamén o Mesón Casas Chico, en Casas Reais; a Raxería San Marcos, a Pulpería Santa Lucía ou O Negreira teñen estes días polbo como prato estrela.

FIN DE SEMANA. Coa vista posta no ceo, xa que está previsto que este sábado regrese a choiva, o programa da fin de semana chega cun aire moi tradicional. O sábado comezará con alboradas e torneo de chave, seguido dun roteiro literario sobre Xela Arias, homenaxeada nas Letras Galegas que se conmemoran o luns. Despois, Mireia Miracle animará aos nenos na Alameda co seu espectáculo Rojo. Unha das citas máis esperadas para o mundo da cultura será o sábado ás 18.00 h, coa entrega dos Premios Follas Novas no Principal. E, despois, o Obradoiro acollerá o tamén esperado concerto de María Arnal e Marcel Bagés.

Xa o domingo, o folclore deleitará a todos os que se acheguen á Quintana, coa actuación de grupos de baile tradicional. E, tras o espectáculo infantil A Corda e un novo roteiro sobre Arias, o I Certame Coreográfico Compostela porá o peche a unha Ascensión esperada, tras o confinamento que impediu a súa celebración en 2020, pero moi distinta ao que todos gardamos na memoria.