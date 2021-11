“Queda por ver en Afganistán hasta qué punto resistirá la población el gobierno talibán”

¿Quién se acuerda hoy de Afganistán y cómo está el país?

Era previsible que se produjese un olvido generalizado. Y por mucho que los talibanes quieran suavizar o modernizar su forma de actuar, con etiquetas del tipo talibán 2.0, son los mismos de siempre, con capacidad y voluntad de imponer sus dictados, interviniendo en todos los ámbitos de la vida nacional y dispuestos a castigar al que se salga de sus postulados.

¿Ya no hay presión internacional?

Tras la retirada de USA, no hay ningún actor significativo dispuesto a intervenir, lo que les otorga mayor libertad de acción. Ni la filial del Daesh ni la llamada Alianza del Norte (una amalgama de grupos anti-talibán) tienen capacidad suficiente para frenarlos. Queda por ver hasta dónde puede la población resistir este tipo de gobierno. Quizá los afganos no sean tan pasivos como en los años 90, tras conocer otra forma de vivir.

¿Y las mujeres?

Sus vidas son una tragedia, con sus derechos completamente pisoteados. Pero conviene no caer en la confusión de que tenían todos los derechos en la etapa anterior, porque la ocupación liderada por USA no fue precisamente un ejemplo de apuesta por la población. USA fue a Afganistán para responder a los atentados del 11-S, no para ayudar a las mujeres afganas ni a convertir el país en una democracia.

¿Hay alguna esperanza?

Lo único que se les va a pedir a los talibanes es que eviten que el país vuelva a convertirse en un santuario de terroristas. Faltaría por saber si se va a reconocer formalmente al país o solo se establecerán algunas relaciones. Dependerá de si pesará más el factor geopolítico, en cuyo caso no se reconocerá, o del factor población, ya que el 80% de su sistema sanitario depende de la ayuda internacional. Pero en ningún caso podemos esperar que los talibanes vayan a apostar por los derechos y la democracia.

¿Cómo enjuicia el papel de España?

España y los países que acompañaron a USA no han tenido nunca una estrategia propia. Estaban allí pensando en Washington, no en Kabul. De ahí que, tras la retirada de USA, todos los demás hicieran las maletas. A nuestro país han venido unos 2.200 afganos, de un total aproximado de 200.000 durante la evacuación. Pero lo que honra a España es que decidió convertirse en nodo de evacuación para el conjunto de la UE.

¿Y qué papel le queda a la UE en el orden internacional?

Precisamente se ha demostrado en este asunto que no tiene medios propios para defender sus intereses, ya que necesitó la ayuda de USA durante la evacuación en Afganistán. La UE está en proceso de irrelevancia, el centro de gravedad se ha trasladado al Pacífico.

¿Qué nos espera entonces?

Estamos ante la última oportunidad de ser alguien en el mundo, con una voz única, pero confieso que no se ve un panorama muy optimista.

¿La salida de Merkel acentuará la debilidad europea?

No depende solo de Alemania, pero sin Alemania y Francia, que son sus motores fundamentales, es difícil que lleguemos al punto de ser una autonomía estratégica.

¿La situación en América Latina tampoco invita al optimismo?

Sin haber ninguna guerra, lo más chocante es ver que se trata de la región del planeta donde se producen más muertes violentas, una señal de deterioro del bienestar y seguridad en muchos de sus países. Se ha frenado el proceso de integración regional, cuando por separado no tienen posibilidad de responder a las amenazas y riesgos que afectan a sus pueblos.

Y el último detonante, Cuba

Porque se demuestra que el modelo político cubano no tiene futuro, y que la resistencia del régimen a las reformas solo trae más sufrimiento a la población. Ya es tiempo de llamar a las cosas por su nombre. Cuba es hoy una dictadura, pero en España mantenemos una especie de romanticismo hacia la isla.

¿Qué aprendió el mundo de la pandemia?

Interesa destacar antes el extraordinario éxito de la ciencia, con el descubrimiento de las vacunas antes de un año, superando obstáculos nacionalistas. Además, la sociedad española no cayó en esquemas conspiranoicos y respondió cumpliendo con las directrices científicas y del Gobierno.

Pero ha puesto al descubierto otras flaquezas

Cierto, porque ya sabíamos que las pandemias eran una amenaza real, y no se habían creado capacidades adecuadas de prevención. También se demostró que la deslocalización empresarial y el modelo desigual de globalización nos hicieron perder capacidades estratégicas, dependiendo de China en tantas cosas.

¿Cuál es la reflexión final?

Estamos ante la constatación de que no hemos aprendido que es imposible salvarnos mientras no estemos todos en el mismo barco. Solo el 3% de las vacunas ha llegado a los países subdesarrollados, con África a la cola. Así que está todo dicho.