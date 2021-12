Queixas de CA por falta de información

Santiago. A portavoz municipal de Compostela Aberta, Marta Lois, e a concelleira María Rozas denunciaron onte “o incomprensible pasotismo que segue mostrando o Goberno de Bugallo, que a vinte días de que remate o ano segue sen avanzar nada en relación ao proxecto dos orzamentos e sen entregar a documentación ao respecto que CA lle reclamou o pasado 17 de novembro”. Para as concelleiras, “cada vez resulta máis evidente que o PSOE quere trasladar a idea de que a aprobación das contas se demora por unha negociación coa oposición que non existe, e ocultar a realidade de que non tiña os seus deberes feitos” en palabras da voceira do grupo municipal. ECG