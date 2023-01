Queixas dos veciños, que esixen saber o funcionamento da Policía de Barrio

Santiago. Tras varias queixas transmitidas a Compostela Aberta, o grupo a través do seu concelleiro, Xan Duro, instou ao Goberno a explicar “cal está a ser o funcionamento da Policía de Barrio, porque o alcalde e o concelleiro Gonzalo Muíños anunciaron a súa posta en marcha hai xusto un ano, e á veciñanza parece non constarlle que o servizo estea operativo”.

O edil explicou que “o grupo municipal de CA ven recollendo queixas ao respecto en diferentes barrios da cidade, queixas ás que se sumou publicamente a asociación veciñal Raigame tras os apuñalamentos rexistrados no Ensanche”. Para Duro, “é sorprendente que os veciños sigan reclamando que se cumpra a promesa de impulsar a Policía de Barrio, cando segundo o Goberno debería levar un ano funcionando”. Así, CA levará ao Pleno da próxima semana a pregunta de se a Policía de Distrito está plenamente operativa tras un ano, cando Gonzalo Muíños anunciou que a Policía de Barrio estaría en marcha a partir do 1 de febreiro, con 71 efectivos asignados.

Xan Duro sinalou que “Compostela Aberta leva meses recollendo queixas da veciñanza, que parece non percibir aínda a posta en marcha da Policía de Barrio anunciada hai un ano”. De feito, indicou, “esta cuestión foi recurrente en diferentes encontros, en barrios como Fontiñas ou Conxo”. O concelleiro explicou que “as nosas dúbidas sobre a operatividade da Policía de Barrio incrementáronse tras as queixas formuladas pola asociación veciñal Raigame, que reclamaron que se cumprira a promesa de poñer en marcha ese servizo”. “É evidente que o servizo non está a funcionar como debera” cando son moitos os veciños que non perciben a súa presenza, sentenciou. ecg