Quejas de vecinos a los que llega con un sobrecargo del 10 % el recibo del impuesto de circulación

MALESTAR. Vecinos de Santiago se pusieron en contacto con este periódico ayer para denunciar que el Concello de Santiago les envió un recibo del impuesto de circulación con un sobrecargo del diez por ciento, por no haber abonado a tiempo. Uno de los afectados que llamó a esta Redacción indicó que en su caso no tiene domiciliado este impuesto y asegura no haber recibido la carta de notificación previa de cobro, la que suele llegar por correo ordinario para que los que tienen un vehículo pasen por caja. En este contexto, se puso en contacto con con el correspondiente departamento municipal, donde le reconocieron “que hay bastantes afectados por esta situación”. Sin embargo, también le explicaron que no hay obligación de enviar esa primera carta, con lo que los propietarios de un coche no pueden alegar desconocimiento. No solo se publica en el Boletín Oficial de la Provincia el plazo abierto para el abono, sino también en prensa. Y en todo caso, este año excepcional se prorrogó el periodo de pago tres meses, ante la situación de confinamiento por la pandemia. Sin embargo, esta circunstancia excepcional y la citada prórroga puede haber jugado en contra de los vecinos, ya que es fácil que muchos de los que no tienen domiciliado el recibo se hayan despistado. El recargo es un prácitca habitual de las administraciones cuando no se cumple en plazo con el abono de una tasa o un impuesto, y en este caso ya no queda ni el derecho al recurso, concluidos los plazos. Uno de los afectados por este recargo explicó que él entiende “que haya unos plazos y que todos tenemos que cumplirlos, pero yo no voy a estar leyendo el Boletín Oficial de la Provincia todos los días. Lo lógico sería que hubieran enviado la primera carta, y así nos habríamos enterado todos a tiempo. No tendríamos que pagar recargos”. La queja se extiende por la situación excepcional que se ha vivido este año, y que ha podido despistar a muchos. rEDACCIÓN