Quejas por daños en el pavimento de la zona vieja

Los problemas con el pavimento no solo son estéticos, sino que también pueden entrañar un peligro para los viandantes, y dar un disgusto a más de uno. Eso fue lo que le sucedió ayer a una persona que transitaba por la zona histórica, y que en la entrada de Porta Faxeira se encontró con una zona de baldosas en muy mal estado. El resultado fue una caída que parece que no tuvo consecuencias mayores, según denunció un lector a este periódico, reclamando que si no se puede solucionar ahora, se señalice.

Otro problema es el sucede en la plaza do Hospitaliño, en el vial que une la Algalia de Arriba con Porta das Penas, donde hay varias piedras sueltas, como se aprecia en la imagen de abajo. A pesar de las repetidas reclamaciones de los vecinos de la zona, no se han arreglado.

Además del ruido que se produce cada vez que pasa un vehículo, señalan que otro de los problemas es que se bajo ellas se suelen formar charcos, lo que provoca constantes salpicaduras. Además, señalan que si no se repara pronto, las piedras acabarán rompiendo, y donde hay grietas, acabará saliendo un auténtico socavón.