Quiero bocadillos, no sushi ni vichyssoises

{REAPERTURA DE LOS BARES}

Atolondrado sobrino, te escribo estas líneas mientras medito cómo concluir el vibrante manifiesto que estoy redactando a favor de la rápida reapertura de los bares y restaurantes de nuestra sacrosanta ciudad, el cual enviaré de inmediato a don Alberto Núñez y a don Xosé Sánchez para que tengan en cuenta mis sabias recomendaciones sobre cómo rehuir el virus en el interior de los mismos. Yo, por ejemplo, nunca me quito la escafandra que heredé de mi tío Manfred Snacker, antiguo buzo de la Royal Navy, cuando salgo a tomar el vermú del mediodía y los chupitos de guisqui de media tarde, y si todos los clientes hiciesen lo mismo parece lógico pensar que los contagios bajarían de inmediato. No sé, Damián, soy consciente de que hay que tomar medidas muy duras para vencer esta plaga infernal, pero ver casi todos los bares vacíos me produce una desazón tal que me entran ganas de convertir mi carruaje de caballos en una food truck, ya sabes, esas camionetas que se transforman en tiendas ambulantes y que venden desde perritos calientes a botes de cerveza o cucuruchos de churros, todo el con el fin de dar un poco de alegría a las calles. Una ciudad sin cafeterías es una ciudad muerta y creo, además, que el cierre de estos establecimientos ha derivado el consumo de bebidas y la jarana social hacia domicilios particulares donde nadie puede controlar lo que ocurre. Ya habrás leído, al respecto, cómo se han desmadrado no pocos jipis en numerosas francachelas privadas en las que los participantes se habrán dedicado, seguro, a bailar reguetón y otros ritmos infernales sin guardar el más mínimo decoro social. Yo, de momento, he decidido beber sin parar en la soledad de mi mansión hasta que los bares vuelvan a reabrir como Dios manda. Y lo haré también en las terrazas aunque la lluvia empape sin misericordia mi elegante sombrero borsalino y mi capa de terciopelo morado. Dicho queda.

{TORTILLA CON PIMIENTOS}

He de confesarte, Damián, que los aristócratas de alta cuna también disfrutamos engullendo vulgares bocadillos de cualquier manjar que nos pongan por delante, ya sea jamón serrano, chorizo casero o queso, aunque mis preferidos son el de tortilla española con pimientos de Padrón y el de lomo frito con San Simón ahumado y un poco fundido. Tampoco le hago ascos, en absoluto, al de calamares, y de hecho aún recuerdo el estupendo olor a fritanga que inundaba todos los días la Plaza Mayor de Madrid cuando mi recordado padre trabajaba como diplomático, hace ya casi medio siglo, en un lustroso edificio radicado cerca de la Puerta del Sol. Ahora, cuando tengo el capricho, ordeno a mi sirviente que vaya al bar Latino y me traiga uno de chipirones o de jamón asado para disfrutarlos al lado de la chimenea, ritual que completo dando cuenta del cucurucho de castañas que suelo comprar a mi proveedor preferido, don Manuel Prieto, que lleva ya 51 otoños vendiendo este producto en su legendaria locomotora varada en Porta Faxeira. Es cierto, torpe sobrino, que los nobles de buena crianza deberíamos disfrutar más, por una mera cuestión de finura, con el paladeo de platos tales como consomés, sopicaldos, vichyssoises y asados condimentados con finas hierbas, pero yo como realmente me siento a gusto es cogiendo una buena hogaza de pan por banda e hincándole el diente en compañía de una botella de cerveza, a ser posible Estrella Galicia, cuya serie 1906 me parece excelente. Antes solo bebía birras alemanas o checas, pero desde hace ya muchos años ya solo consumo producto nacional, tanto por hacer patria como porque realmente da mil vueltas a muchas de las que llegan de fuera. He de telegrafiar a don Ignacio Rivera, director ejecutivo de la compañía, para rogarme que facilite la receta exacta, porque mi díscola cocinera, la señora Gladys, lleva años intentando fabricar cerveza de forma artesanal y solo le salen unos aguachirris tremebundos que se empeña en dármelos a probar. Entre eso y la manía que tiene con atiborrarme de sushi, dudo mucho que mi estómago resista muchos años más. Estoy condenado a morir de una intoxicación fatal, sobrino, con lo vulgar que me resulta un óbito de ese tipo. Intentaré batirme en duelo con alguien cuando intuya que me llega la llamada postrera y fallecer así de una forma elegante en cualquier amanecer brumoso.

{EXCELENTES PANADERÍAS}

Te estaba contando, Damián, mi pasión por los emparedados contundentes, pero para lograr un bocado perfecto es necesario contar con un pan de primera calidad. De lo contrario, todo se convierte en desazón y naufragio. Por fortuna, en Santiago contamos con panaderías excelentes, y de hecho dos de ellas figuran en el ranquin de las quince mejores de todo el territorio español, como bien habrás leído en este nuestro periódico. No me extraña nada que sea así, porque puedo dar fe y la doy de que tanto en O Pan de Leis como en Pan da Moa despachan un producto magnífico y natural, no como esas tremebundas barras congeladas que tanto gustan a mi burdo asistente irlandés, O´Leary. He de telegrafiar a Fernando Leis, Yolanda Donet y Guillermo Moscoso para felicitarles por tan merecido reconocimiento, y luego me prepararé un buen bocata de atún con pimientos del piquillo para celebrar el asunto.

{NAVIDADES EN SOLEDAD}

Seguramente, sobrino, las próximas Navidades las pasaré en solitario debido al ataque del coronavirus, y he de reconocer que casi me alegro de no poder invitar a mi morada a mi plasta prima Doris de la Fontaine, a mi tía Greta y a los demás parientes que suelen invadir mis dominios en esas fechas tan señaladas. Eso sí, no pienso dejar pasar el ritual de ir a patinar sobre hielo a la pista de Área Central, complejo que capitanea mi buen amigo Javier Suárez Vence, y también acudiré al mercadillo navideño de Carreira do Conde, donde pretendo entonar a diario algún bello villancico a capella. Ya sabes, Damián, que la mayoría de las canciones navideñas me espantan, especialmente la de los peces que beben en el río y la de la burra que va a Belén, pero otras me gustan tanto que incluso las escucho en pleno agosto. Es el caso de Noche de paz o de Adeste fideles, que mi exmujer y yo solíamos entonar a dúo tras la cena de Nochebuena para gozo de nuestros ilustres invitados. Ahora supongo que Marie Louise cantará ininteligibles temas indios en compañía de su amante oriental a la sombra de algún templo budista. Prefiero no pensar mucho en el asunto. Voy a contactar ahora mismo con la periodista Elena Goyanes, que todos los años me anuncia cuándo se monta el mercadillo, para que tenga a bien instalar en la zona un podio desde el cual poder dirigirme a los presentes. Te dejo, altas responsabilidades requieren mi atención.