Quince contenedores nuevos incendiados en solo dos meses

Continúan los episodios violentos en el marco de las reivindicaciones de los empleados de Urbaser, empresa concesionaria de la limpieza de las calles, quienes llevaron a cabo una manifestación el pasado jueves para reclamar una serie de demandas; principalmente, la continuidad de las negociaciones del nuevo convenio colectivo. El alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, expresó ayer en una rueda de prensa posterior a una junta de gobierno local su comprensión hacia sus demandas; sin embargo, reclamó “prudencia” ante una eventual subida de los costes de servicio que, de producirse, tendría que salir de los bolsillos de los vecinos.

Respecto a esta cuestión, Bugallo condenó los citados episodios ocurridos en los últimos dos meses, desde que se inició el conflicto: “Arderon quince contedores novos, saboteáronse sete camións, picáronse rodas de varios vehículos de traballadores...”. Y, además, en la madrugada del jueves al viernes de la semana pasada se quemaron ruedas a la entrada de la vivienda de un encargado de Urbaser.

IN CRESCENDO. “Non creo que isto forme parte do ámbito da negociación colectiva”, indicó Bugallo, quien considera que “é posible que vaian in crescendo” este tipo de sucesos, los cuales considera que reflejan “un tema organizado” y que no se trata de una “mera coincidencia”, a pesar de que el comité de empresa se desmarca.

En palabras de Bugallo, el Ayuntamiento comprende determinadas reivindicaciones”de los empleados de Urbaser, pero ha pedido contención y prudencia ante una eventual subida de la factura del servicio, la cual repercutirá en los residentes.

Asimismo, el regidor insistió durante su discurso en que “as relacións laborais son competencia exclusiva da empresa cos seus traballadores”, tal y como establece “a lei” y “o contrato” de concesión del servicio.

REIVINDICACIONES. El personal de Urbaser reinició, en los últimos días, un calendario de reivindicaciones en el que se incluyó la manifestación del pasado jueves para reclamar el desbloqueo de la negociación del nuevo convenio colectivo, entre otros “incumplimientos” en materia salarial, tal y como denunció el comité de empresa. En este contexto, Bugallo afirmó “comprender” que con una inflación “desbocada” se tenga “a tentación de pedir subidas salariais”, pero advirtió que no se conoce “o escenario dos próximos meses” a nivel socioeconómico. Por ello avisó de que, si la empresa se ve abocada a subir la factura, “non é o alcalde o que ten que pagar o custo”, sino los vecinos.

HORARIOS DE RECOGIDA. Por otra parte, el alcalde también dedicó un momento a señalar, en la rueda de prensa de ayer, a Compostela Aberta. En este sentido, recordó que fue durante el mandato de este grupo cuando se dejó de prestar el servicio de recogida de basura en los barrios los sábados, pasando a recogerse los domingos por la noche, “o que conleva que se acumulen as bolsas e a suciedade nos contedores durante toda a xornada do domingo”, reflejando una imagen nada positiva para la ciudad.