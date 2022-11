Quince emprendedoras de dez países chegan á meta

A directora xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego, Margarita Ardao, recibiu onte en Santiago a un grupo de 15 mulleres dunha decena de nacionalidades, que están a percorrer o Camiño de Santiago, no marco do programa europeo The Break, que promove o intercambio de experiencias de emprendemento feminino, impulsado pola Fundación Roberto Rivas.

Unha semana antes da conmemoración do Día internacional da muller emprendora, o próximo 19 de novembro, Ardao puxo en valor o impulso que desde a Xunta se está a dar ao emprendemento feminino, tanto a través dos polos que están a despregarse pola comunidade como puntos de referencia para a posta en marcha de ideas de negocio vencelladas co territorio, como a través de iniciativas específicas como o programa Emega, que permitiu a creación de 241 negocios e máis de seiscentos empregos.

Non foron estas emprendedoras as únicas que onte chegaron á capital galega, nunha xornada que volveu rexistrar cifras moi elevadas de camiñantes para esta época do ano. Máis de 500 persoas selaron onte a súa compostela, todo un fito.