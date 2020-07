“Quixen actuar no Gaiás dende que comezamos con este grupo”

Alberto Mira e Fernando Peleteiro son dous mozos estudantes de Medicina que un bo día decidiron comezar a facer música xuntos. Dende entón pasou xa máis dun ano no cal conseguiron chegar a miles de persoas con as súas cancións de trap en galego. Hoxe, os creadores de temas como Oye Gayego ou, a máis recente, Pegadiño a ti, actuarán en directo por primeira vez na súa historia hoxe ás 21h. Farano no segundo concerto de Atardecer no Gaiás 2020.

O do Gaiás vai a ser o voso primeiro concerto, ¿estades emocionados?

Somos un manojo de nervios. Vamos con material prestado e tamén estamos aprendendo a utilizar os programas para tocar en directo sobre a marcha, así que estamos un pouco agobiados. De todas formas, creo que nos vai a saír moi ben. Estamos currando moito e os ensaios de momento están saíndo ben.

Estades ensaiando tamén a posta en escena?

Estes días Berto está en Pontevedra, estamos esperando a que volva para acabar de preparar o espectáculo. Tiñamos moitos plans para a posta en escena que, polo covid, tivemos que cancelar. Queriamos tirar cousas ao público e todo, pero iso agora non se pode facer. O tema de que a xente estea sentada asústanos un pouco, porque a nosa musica é moi bailable. Teremos que xogar coas circunstancias que nos tocaron, a nosa idea é introducir moita música en directo, cos solos de guitarra de Berto.

Ides manter as versións das cancións?

Si, a nosa idea é tocar as cancións tal e como as coñece a xente. Ata hai pouco non sabiamos se o público se ía poder levantar a bailar ou non. Tendo en conta as medidas de seguridade que impuxeron, solo podemos esperar que a xente veña con ganas e buscar a forma de activalos.

Este ano o Gaiás fixo unha proposta moi local, ¿Que opinas de que o ciclo se centre en artistas galegos?

Paréceme ben. É necesario promover a música local, e máis nestas circunstancias nas que é máis difícil traer a artistas de lonxe.

Ademais, dende hai uns anos estamos vivindo un boom da música galega que é importante promocionar. Apoiar as bandas locais é unha boa forma de axudar a que este movemento siga crecendo.

Cres que ese boom corresponde a un movemento musical propio?

Creo que xa existe un movemento musical dentro da música en galego, aínda que non sexa algo organizado. De feito, é algo do que non me gustaría facer parte.

Cando alguén escoita a nosa música en Spotify, por exemplo, o que lle aparece de artistas relacionados son músicos como Boyanka Kostova, Baiuca ou Ezetaerre, son bandas que nos gustan moito, pero coas que pouco temos que ver. Estou seguro de que se todos cantaramos en inglés non se nos relacionaría.

Ao final estase creando un movemento de música en galego, e non de música galega. É como se o idioma fose un xénero musical en si mesmo e creo que deberiamos romper con esa tendencia. Eu quero que a xente que escoite a miña música a escoite porque lle mola, e non porque fale en galego.

Coñeces aos músicos que compoñen este ano o cartel do ‘Atardecer no Gaiás’?

Persoalmente non coñezo a ningún. Pola súa música, escoitei algo a dani, aínda que Berto si que é máis fan. De feito, sorprendeume que fose de aquí, pensei que era madrileña.

Crees que un ciclo como o do ‘Atardecer no Gaiás’ se podería facer nunha cidade que non fose Compostela?

Non estou seguro. O Gaiás é un ciclo que leva moitos anos, o sitio é precioso, ten o atardecer, teñen cervexa, teñen pufs para todo o mundo... Creo que algo así non é fácil que se faga noutro sitio, pero vaia, que seguro que se organizan eventos marabillosos noutros sitios. Actuar no Atardecer no Gaiás é algo que me fai moita ilusión. É algo que quixen facer dende que empezamos co grupo e que agora se fai realidade.

Que tedes pensado para o verán?

De momento estamos confirmados para o Música na Rúa, en Escairón. Supoño que estamos na mesma situación que a maioría dos artistas. Danos pena porque este ano traballamos moito para sacar varias cancións, queriamos ir de xira como todos, pero o certo é que dubido que poidamos dar máis de catro ou cinco concertos nestes meses. É o que nos tocou, haberá que esperar a que mellore esta situación.