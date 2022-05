Radares ‘apagados’ que ya registran la velocidad en el nudo de Concheiros

Usted no puede verlo, y quizá ni se haya percatado de su instalación, pero los radares informativos que ya están colocados en el remodelado nudo de Concheiros están totalmente operativos. Por mucho que parezcan apagados, el Ayuntamiento está registrando todos los datos de los vehículos que circulan por ese tramo de Rodríguez de Viguri. Esos nuevos aparatos instalados tanto en sentido de bajada como en el de subida van a recoger no solo los excesos de velocidad, sino también la cifra diaria de vehículos que transitan por la zona.

Como puede verse en las imágenes cuentan con sendos paneles solares para ayudar a su funcionamiento, y tienen una advertencia escrita en la que se le señala al propio conductor cuál es su velocidad real. Cuando estén encendidos, claro, porque ahora no lo están y los que circulan por la zona pueden no ser conscientes de que sí se está registrando su velocidad. Todo indica que los datos que se recojan pueden alarmar a más de uno, porque pocos son los vehículos que pasan por ese nudo a los 20 kilómetros por hora preceptivos. Antes de alcanzar esa plaza la velocidad está fijada a 30, pero en el núcleo central se reduce, aunque pocos sean capaces de asimilarlo.

Después de operar un tiempo en modo supuestamente apagado, ambos radares se encenderán para que ejerzan la función disuasoria para la que están previstos, como ocurre en otras zonas de la ciudad. De hecho, los que ya están instalados han conseguido reducir los excesos significativamente, bien porque los conductores sospechen que les pueden sancionar o porque se mentalizan de sus propios excesos.

En todo caso, si no se lograra contener la velocidad cuando funcionen en modo informativo el propio Ayuntamiento no descarta tener que instalar unos que realmente sancionen, para proteger un nudo que quedó un tanto caótico, y por el que cruzan cientos de personas, algunos bastante desorientados por no saber quién tiene preferencia o por dónde tienen que caminar. Sobre todo en el caso de los peregrinos.

Tal y como anunció este periódico, desde el Ayuntamiento no descartan, una vez reciban las obras que ejecutó la Xunta, valorar si es necesario o conveniente reducir el caudal de tráfico en la zona. O sea, dejar un solo carril en cada sentido de circulación en ese nudo de Concheiros. Los datos de tráfico y de velocidad que recaben con estos nuevos radares serán uno de los puntos que servirán para tomar la decisión final.

Por otra parte, los últimos coletazos en las obras de la calle Concheiros siguen generando polémicas. Una de ellas la colocación de los bancos, ya que hay un colectivo vecinal que no está conforme con la cifra o ubicación de este elementos urbano. Aunque desde que se colocaron esta semana, de forma provisional, le han dado un nuevo aire a la rúa y son mayoría los que están encantados, y suelen estar ocupados, no todo el mundo es de la misma opinión. Como ha pasado, por otra parte, con todo lo relacionado con esta obra. Habrá que esperar a los próximos días para conocer cuál es la decisión final de dónde se colocan estos bancos, y cuántos serán, de los sesenta previstos en el proyecto inicial, porque algunos ya desaparecieron.