Raxoi amenaza con ‘requisar’ el histórico pazo de los Irlandeses

Al hilo del desprendimiento de parte de la corona del Pazo de Ramirás, suceso recogido por este periódico esta misma semana, la concejala de Casco Histórico e Rehabilitación, Mercedes Rosón, no ocultó ayer su enfado, y expresó la voluntad del gobierno local de llegar “a onde nos permita a Lei”, es decir, a la inclusión directa de este inmueble en el registro de solares y edificios en ruinas.

Destacó que se había hecho un seguimiento de la situación de este edificio, que además cuenta con un plan de rehabilitación aprobado en 2018, pero que hasta el momento no se ha ejecutado a pesar de los sucesivos avisos por parte del Ayuntamiento a los propietarios. Rosón es consciente del progresivo deterioro de un inmueble tan emblemático, que además de centro educativo de los Jesuitas fue en tiempos sede de la Cámara de Comercio y del Colegio de Doctores y Licenciados... y hasta plató de la película Trece badaladas.

Después del incidente de la madrugada del viernes, explicó que se había puesto en contacto ayer mismo con un representante de la familia para advertirle de la necesidad de llevar a cabo los trabajos cuanto antes, ya que en caso contrario se podría en marcha el registro.

Este sistema ya funcionó en Santiago durante la primera década de este siglo, y consiste que cuando la inspección municipal detecta una ruina o un inmueble camino de convertirse en ella lo inscribe en la relación y lo notifica a la propiedad, que a partir de ahí tiene un plazo máximo de dos años para llevar a cabo los trabajos. Si no es así, se expropia, se rehabilita y se pone a la venta.

De los siete propietarios que en su momento entraron a formar parte de esta relación, en ningún caso se llegó a la expropiación. Antes de los dos años, todos ellos estaban arreglados.

Sobre este aspecto, la portavoz del grupo municipal del BNG, Goretti Sanmartín, salió ayer al paso exigiendo una nueva política y más celeridad en la gestión para la conservación de inmuebles históricos y emblemáticos de la ciudad histórica.

La representante nacionalista reclama al Gobierno local “unha actuación urxente a respecto do desprendemento no Pazo de Ramirás, o antigo Colexio dos Irlandeses, unha xoia oculta que só é visitábel durante a semana do Patrimonio”.

En este sentido, apunta que se llega tarde para “actuar sobre numerosos edificios que continúan un proceso de deterioración”, poniendo como ejemplo la malograda Sala Yago, en la Rúa do Vilar, en la que insta a recuperar la actividad cultural; el pazo de Fondevila, en las Casas Reais; el edificio de Alamacéns Olmedo, en la plaza de O Toural; o el sanatorio Señarís, en Basquiños. “Son espazos emblemáticos para a cidade e para que a xente poida visitar”, destaca sobre unos espacios que se suman a la amalgama de locales cerrados del área monumental.

Además, reclama un registro de solares, para acelerar la necesaria renovación de la zona vieja, y pone de manifiesto que “estamos ante os Orzamentos do Estado e da Xunta e a cantidade consignada extraordinaria de incremento para o Consorcio son cero euros”.

Por todo eso, destaca la imposibilidad de realizar transformaciones importantes para una Almendra en la que el patrimonio “se vai estragando” y los inmuebles históricos “están pechados e en risco de deterioración”.