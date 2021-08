Raxoi apoia con máis de 360.000 euros a varias entidades compostelás

AXUDAS. A Xunta de Goberno Local aprobou onte as bases reguladoras da convocatoria de cesión de usos das instalacións deportivas municipais para actividades deportivas (adestramentos) e actividades físicas durante a tempada 2021/22 que se publicarán hoxe na web do concello. Dos acordos adoptados informou, en rolda de prensa, o alcalde en funcións, Sindo Guinarte. Na reunión do executivo municipal tamén se deu conta de 16 convenios entre o Concello de Santiago e diferentes entidades, que se foron asinando ao longo das últimas semanas, por un importe total de 365.500 euros; cantidade que se destinará a subvencionar distintos programas sociais. En concreto, deuse conta dos convenios firmados polo alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo coa Asociación Banco de Alimentos de Santiago de Compostela (5.000 euros); a Asociación Itínera de voluntarios en saúde mental (5.000 euros); o Colexio de Avogados (2.000 euros); a Asociacion Fonte da Virxe de familiares e amigos dos enfermos mentais (3.500 euros); a Asociación Compostelá de Esclerósis Múltiple (9.000 euros); a Asociación para a loita contra as enfermidades do ril da Coruña ACER (4.000 euros); a Saude Mental- FEAFES Galicia (60.000 euros); a Fundación Andrea de apoio aos nenos con enfermidades de longa duración, crónicas ou terminais (3.000 euros); á Escola de tempo libre e animación sociocultural Don Bosco (5.000 euros); ASPANAES (3.000 euros); a Fundación Down Compostela (10.000 euros); a Cáritas Diocesana de Santiago (120.000 euros); a Asociación de dano cerebrar SARELA (3.000 euros); Fundación Secretariado Xitano (23.000 euros); Cruz Vermella Santigo. Programa SEMUS (Servizo Municipal de Urxencias Sociais) (100.000 euros); e a Asociación de Persoas Xordas de Santiago (10.000 euros). ECG