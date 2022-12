Raxoi aprobará o próximo luns as zonas de baixas emisións, que se limitarán ao entorno do casco vello

Santiago. A Xunta de Goberno Local aprobou onte a apertura do procedemento de adxudicación de dúas obras no rural, unha pista multideporte e un parque infantil en Roxos-Quintáns e a senda peonil da rúa da Medorra, que saen a licitación por un importe conxunto de 323.324,84 euros. Estas dúas actuacións, que van ser executadas pola concellaría de Medio Rural que dirixe José Manuel Pichel, enmárcanse no POS +2022 (Plan provincial de cooperación ás Obras e Servizos de competencia municipal. Plan único de concellos) da Deputación provincial da Coruña. Dos acordos adoptados deu conta, en rolda de prensa, o alcalde Xosé Sánchez Bugallo.

Tamén anunciou que “o vindeiro luns terá lugar previsiblemente a aprobación da declaración de Zonas de Baixas Emisión que, por imperativo legal, ten que estar aprobado antes de final de ano” e recordou que a zona 1 de baixas emisións, que cubrirá a área da cidade histórica, “non suporá ningún cambio” á espera “dos criterios que defina o Ministerio de Medio Ambiente e que deberán ser plasmados nunha ordenanza municipal que debería entrar en vigor previsiblemente en 2024”. Esta ordenanza deberá recolllerá temas como “o reparto de mercadorías ou o plan de mobilidade urbana sostible, actualmente en fase de redacción”, detallou Sánchez Bugallo.

Outra das licitacions aprobadas foi a do servizo para desenvolver actividades de comunicación da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado de Santiago, financiadas polo eixo 13 do Programa Operativo Plurirrexional de España do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional da Unión Europea, que conta cun orzamento de 100.000 euros.

Por outra banda, a Xunta de Goberno adxudicou o contrato do servizo de roza e limpeza de parcelas municipais no ámbito urbano do termo municipal de Santiago, reservado a Centros Especiais de emprego de iniciativa social e a empresas de inserción, por 150.000 euros, repartidos entre o que queda de 2022 e 2023. Era a oferta máis vantaxosa das presentadas.

Tamén se adxudicou o contrato de servizo de mantemento e apoio para a administración, configuración e explotación de todos os módulos da solución de administración electrónica á empresa T-Systems Ibera SAU, por un importe total de 114.708 euros, por cumprir a súa oferta cos requisitos exixidos no PCAP. E o contrato de subministración dunha aplicación informática para a xestión do Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento á empresa Consultoría Informática y Tecnológica del Noroeste SL, por un importe de 22.264 euros.

SENTENZAS. Por outra banda, o alcalde informou de dúas sentenzas favorables para o Concello. Na primeira, recorrible en casación, o obxecto é o xusto prezo da parcela expropiada para a construción da estación de autobuses de Santiago. Adif demanda ao Concello de Santiago e ao Xurado de Expropiación de Galicia e reclama unha contía de 5.724.843 euros, pola diferenza entre o fixado polo Xurado e o valorado pola demandante, máis xuros. O xurado rebaixa esta cantidade a 236.176,05 euros.

Adif reclamaba, en primeiro lugar, que xunto coa parcela expropiada había outras dúas que o proxecto expropiatorio asignaba ao Concello, pero que aquela consideraba da súa propiedade. Deste xeito, a superficie valorada, de 11.849 m2, pasaría a ser de 12.574 m2.

A segunda sentenza, relativa a un recurso sobre vivendas de uso turístico ou VUTs, volve ser favorable para o Concello de Santiago, segundo explicou Sánchez Bugallo. Considera o fallo, en aplicación da doutrina sentada pola STSX de Galicia 169/2022 do 8.04.2022, que ao tratarse de licenzas solicitadas para reformar vivendas situadas no ámbito do PE-1 da Cidade Histórica e destinalas para o uso turístico, a denegación é conforme a dereito. Segundo o argumentado na sentenza, susceptible de recurso de apelación, tanto consonte á normativa vixente no momento da solicitude de licenza (artigo 150.4 do PE-1), como consonte a normativa anterior, a vivenda de uso turístico só estaría permitida cando o edificio se destinara de xeito exclusivo á dita actividade.

En relación co precintado do local Cacao, o alcalde explicou que o Concello “concedeu a licenza de obras ao establecemento o pasado venres 16 de decembro”, e que “ese mesmo día, o establecemento presentou unha declaración responsable solicitando a apertura. Segundo a normativa autonómica que recolle esta figura xurídica, “o Concello ten, a partir de hoxe, 15 días hábiles para resolver se toda a documentación entregada polo establecemento cumpre todos os requisitos e para realizar a inspección no local e comprobar se as actuacións realizadas correspóndense coa licenza concedida”. Tras este trámite tomarase unha decisión que poderá consistir “na continuación da actividade se todo está en orde; a subsanación dalgunha cuestión menor, se é o caso; ou no peche do establecemento no caso de que fose detectado algún problema de seguridade”, engadiu o rexedor. ecg