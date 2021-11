Raxoi busca a la oposición para un “imprescindible” presupuesto 2022 por los fondos europeos

SANTIAGO. EP. El gobierno local de Santiago de Compostela apela al "diálogo" con los grupos municipales porque para el Ayuntamiento de la capital gallega "es imprescindible" contar con un nuevo presupuesto en el año 2022. Así lo ha asegurado este lunes en rueda de prensa el concejal secretario de la Junta de Gobierno Local de Santiago, Sindo Guinarte, a preguntas de los medios, quien ha manifestado que la semana pasada le pasaron a los grupos de la oposición de los datos "básicos" del borrador del presupuesto. "Se les pasará más información. En eso se quedó", ha asegurado tras indicar que la concejala de Hacienda "continúa hablando con los grupos". "Lo que se les pide es que aporten propuestas", ha apostillado Sindo Guinarte. "Seguimos trabajando en el borrador de presupuesto", ha sentenciado. De este modo, ha defendido que "no se puede tener una disposición más abierta al diálogo". "Pedimos a los grupos que realicen aportaciones a nuestras propuestas y confiamos en que eso sea así", ha afirmado.

"CUANTO ANTES". Por ello, ha insistido en "llegar cuanto antes a un presupuesto" que, ha subrayado, "es imprescindible" porque el Ayuntamiento de Santiago tiene que "gestionar fondos europeos" de la convocatoria Next Generation, para lo que debe tener "un presupuesto alineado con esos objetivos". "No hablamos de cuestión de confianza; sino de que tener un presupuesto para el año 2022 es imprescindible", ha insistido, para matizar que el Ayuntamiento de Santiago "no se puede permitir" no tener un presupuesto nuevo aprobado para 2022. "La prioridad es el diálogo con los grupos municipales y el acuerdo", ha concluido.