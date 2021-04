Raxoi busca poner paz entre vecinos de Concheiros por los problemas con las obras

El concejal de Obras del Concello de Santiago, Javier Fernández, intentó ayer calmar los ánimos entre los vecinos de Concheiros, que convocaron para mañana, lunes, una reunión debido al corte de tráfico que se hará en el arranque de semana en esta calle, y del que desde Raxoi subrayan que se ciñe solo al transporte urbano, para el que están previstos varios desvíos de más líneas.

Fernández no dudó ayer en pasar por Concheiros para dar explicaciones y responder a las preguntas que le quisieran hacer los vecinos. Así, quiso dejar claro que no se cortará el tráfico en el barrio y que tampoco habrá retrasos en las obras, pese a que entre los residentes se corrió el rumor de que éstas no estarían finalizadas hasta marzo.

En cuanto al problema de ratas que aparecieron en la calle tras levantarse alcantarillas, algunas de las cuales además de corretear por la zona se metieron en algunos locales, el concejal de Obras asegura que ya ha contactado con Medio Ambiente del Concello para poner fin a este problema, además de al suscitado por la aparición de amianto.

Según explicó a este diario el edil responsable, debido a la reposición de las conducciones se encontraron algunos aislamientos de amianto “por lo que ahora deberán retirarlos empresas especializadas”, a las que ha dado aviso, debido a que estos componentes son cancerígenos.

Javier Fernández tiene previsto asistir a la asamblea vecinal para aclarar los puntos conflictivos.

Y es que debido a los malentendidos, según Raxoi, por el corte de tráfico y el retraso en las obras, los vecinos han convocado para mañana, lunes, una reunión en la que abordarán el descontento vecinal por cómo están transcurriendo las obras de remodelación de la calle “que no están llevando a cabo según el proyecto que se nos comunicó”.

REUNIÓN CON TÉCNICOS. Ante este enfado vecinal, Fernández ofrece a los vecinos una reunión con los técnicos para que les expliquen cómo van las obras de la calle y contestar a todas las dudas que tengan.

Desde Raxoi volvieron a reiterar que el corte de tráfico del lunes solo afectará al transporte urbano.

Así, Tussa informó que al desvío que están realizando las líneas 9, 13 y C5 por las obras en Concheiros, se suma la C11 a partir de mañana, lunes 19. Así, la nueva ruta del C11 sufrirá un desvío desde Virxe da Cerca por San Roque, Basquiños, Pastoriza, Anxo Casal y Rodríguez de Viguri, retomando su itinerario hacia Fontiñas a partir de la avda. de Lugo. Las paradas suprimidas son: 397, Porta do Camiño; 511, rúa de San Pedro nº 58; 219, Cruceiro de San Pedro; 197, Concheiros nº 64. Como paradas alternativas, se habilitan: 572, San Roque / 367, Pastoriza nº 22 / 535, Rodríguez de Viguri. La parada 535 se realizará en los dos sentidos de circulación de la línea, tanto cuando va de Fontiñas a Xeneral Pardiñas, como cuando viene desviada desde San Roque a Fontiñas.

Informaron también que el desvío actual en las líneas 9, 13 y C5, afecta a los trayectos desde Fontiñas y avda. de Lugo en sentido Concheiros–Angustia– Bonaval: desvío por Rodríguez de Viguri, Anxo Casal, Pastoriza y rúa de San Roque, continuando desde ahí con sus itinerarios habituales. Las paradas suprimidas son: 196, Concheiros número 39; 220, Cruceiro de San Pedro; 154, Campo da Angustia; 557, San Domingos de Bonaval; 639, Valle Inclán (La Salle). Y, las alternativas: 366, Pastoriza número 103A. / 573, San Roque número 21.