Raxoi convertirá Uninova en el motor de las nuevas tecnologías de A Sionlla

Santiago. El Ayuntamiento quiere impulsar cuanto antes el centro de nuevas tecnologías en el polígono de A Sionlla, y para ello tiene previsto dos pasos fundamentales de forma inmediata. El primero es la firma del convenio con la Asociación Empresarial del Tambre, para la cesión de la parcela en la que está prevista la construcción del nuevo equipamiento que financiará la Xunta, tal y como se aprobó en el Consello celebrado la pasada semana y se oficializó en la presentación pública que tuvo lugar este lunes.

La segunda, es la ampliación de la participación en Uninova, la incubadora de empresas innovadoras que promueve en colaboración con la Universidade de Santiago. El objetivo, según explicó ayer el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, es “que o Concello poida tomar a maioría accionarial”, para así “convertelo no ente instrumental a través do que participaremos na posta en marcha do Polo”, afirmó.

El regidor destacó la importancia de este proyecto, que contó con el apoyo municipal “dende o minuto un”, tanto por su repercusión a la hora de “ampliar a base económica e xerar empresas e postos de traballo moi cualificados” así como para dar salida y rentabilidad al talento que se genera en la USC, y de esta forma conseguir “darlle contido económico a moitos traballos de investigación que se elaboran na institución compostelá, e que ata agora tiñan que seguir adiante fóra de Galicia”, concluyó. ecg