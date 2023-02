Raxoi empezará por el Hórreo el cambio de bombillas por luces led

Raxoi se ha comprometido a comenzar la reposición de las luces de Santiago por la rúa do Horreo, después de los últimos robos y las quejas de comerciantes, que ayer se trasladaron a la Casa Consistorial para manifestar sus preocupaciones al alcalde, Xosé Sánchez Bugallo; y al concejal de Seguridade Gonzalo Muíños.

El regidor señaló que en cuanto se adjudique el contrato (en fase de licitación) para la sustitución del actual alumbrado público por luminarias led la rúa do Hórreo será prioritaria tras detectarse zonas de penumbra. Calcula que las nuevas luces estarán operativas antes del verano.

En conversación con este periódico, Fran Villasenín, presidente de la Asociación Somos Hórreo, afirmó que en la rúa “non temos sensación de que haxa presenza policial; nin tampouco vemos que haxa máis policía despois dos últimos roubos”; una percepción que los comerciantes trasladaron al gobierno local.

“O alcalde díxonos que si se reforzou a presenza policial, pero que hai máis axentes de paisano e sobre todo nos horarios nos que o comercio está pechado, principalmente polas noites”, indicó. Bugallo también se comprometió a fijar una reunión la semana que viene en la que participen los mandos policiales para explicar los detalles del nuevo dispositivo de seguridad en el Ensanche, reforzado, con el apoyo de la Policía Autonómica, desde las últimas reyertas con desenlace trágico.

A los comerciantes del Hórreo les sorprende otro dato que les ha trasladado el Concello, un problema en la tasa de reposición de la Policía Local: “É preocupante que haxa 155 axentes na plantilla cando debera estar integrada por 180”, manifestó Villasenín.

Por su parte, el concejal de Seguridade, Gonzalo Muíños, incidió en que los tres robos que se registraron los últimos días en establecimientos comerciales de la rúa do Hórreo, al que se suma el de la calle Doutor Teixeiro, “son feitos puntuais, que non responden á actividade dunha banda organizada”. Con esto, indicó que la postura del Concello es colaborativa con los vecinos, de ahí que hayan ofrecido un encuentro la próxima semana con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad con presencia en la ciudad para que expliquen ya no solo el plan de intervención de los efectivos policiales sino también para ofrecer “algúns consellos” que podrían ser útiles en materia de prevención tanto para los propios comerciantes como para la actuación de los agentes. En todo caso, Gonzalo Muíños quiso incidir en que Santiago “é unha cidade segura”, por lo que sostiene que “hai que lanzar unha mensaxe de tranquilidade”.

Sobre la mejora en la iluminación, el gobierno local recordó que el pasado 27 de diciembre se aprobó la licitación del mantenimiento y suministro del alumbrado público exterior, es decir, la iluminación de las calles, plazas, y otros espacios públicos, con un presupuesto base de licitación de casi 50 millones de euros con un período de diez años. Permitirá un ahorro energético superior al 50 % y se prevé substituir unas 30.000 luminarias, detalla el Concello.

La previsión que hay es que una vez adjudicado, y en el plazo de ocho meses, se proceda al relevo de todas las farolas que pasarían a ser leds, las cuales actualmente representan solo el 10 por ciento del total.

El Concello sostiene que el objetivo es que todas las luminarias pasen a ser leds, “las del centro, las de los barrios y las de las parroquias. Contamos que el consumo disminuya más de un 50 %, e incluso que, si las ofertas mejoran esta propuesta se sitúe por encima del 60 %.

Sobre los problemas del alumbrado se manifestó también ayer el portavoz municipal del PP, José Antonio Constenla, quien en declaraciones a Onda Cero señaló que “el alcalde de Santiago no deja que prometer todo y más y cuando la gente le protesta por la escasa iluminación y seguridad dice que no pasa nada, pero el primero que pasa de todo es el alcalde”.

El representante de los populares en el pazo de Raxoi lamentó que la capital gallega “supere en tan solo nueve meses la media de delitos de los últimos 8 años”, como informó ayer EL CORREO GALLEGO.

“Esto es muy preocupante”, dijo Constenla, convencido de que “en Santiago sí está pasando algo porque antes no teníamos estos problemas y ahora surgen”, manifestó en relación a las últimas reyertas y a la ola de robos en comercios del Ensanche.

Recordó el edil popular que el alumbrado público tiene una doble función. Por un lado, “evitar que tropecemos en la calle debido a la oscuridad, pero también reforzar la seguridad pública”. Con esto quiso subrayar que “pasear por algunas zonas de Santiago es un riesgo porque hay zonas donde no hay iluminación”.