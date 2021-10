Raxoi entrega un local amplio al Paluso para su actividad solidaria

“Como se dice vulgarmente, estoy que no cago. Es una noticia maravillosa para todos los paluseiros”. Son palabras de Chus Iglesias, presidenta de la Asociación Paluso, tras confirmar que el Concello de Santiago le cederá finalmente el local que tanto tiempo lleva demandando para poder desarrollar su actividad solidaria. “Nos confirmaron que será un bajo de unos 120 metros cuadrados en Pontepedriña. Nos hacía mucha falta desde hace mucho tiempo”, comenta, al tiempo que apunta que “al fin podré separar un poco lo que es Paluso de mi vida personal y familiar; porque yo así no podía seguir. En casa ya no me cabía nada más”.

Paluso comunicó ayer a todos sus amigos y colaboradores la buena nueva a través de sus redes sociales: “Con gran alegría y emoción queremos compartir la noticia que acabamos de recibir. Ya tenemos un local, una sede en la que podremos desarrollar las actividades que hasta ahora eran pocas por no disponer de espacio suficiente. Siempre hemos dicho que confiábamos en Milagros Castro, pues ella también puso todo su empeño para lograr un local en el que Paluso pudiera seguir ayudando en la medida de nuestras posibilidades. El martes próximo tendremos la entrega de llaves y ya nos tarda el momento de entrar a verlo y empezar con la mudanza”.

En conversación con este periódico, Chus Iglesias aseguraba ayer que estas nuevas instalaciones suponen un alivio para ella. “Es que no solo repartimos alimentos, sino también muchos enseres: mantas, ropa... en mi casa ya no cabía nada más”, sentencia.

Cabe recordar que la presidenta de Paluso lanzó recientemente un SOS advirtiendo de que de no conseguir un espacio óptimo para poder trabajar en favor de los más necesitados tendría que tirar la toalla. “Este local nos va a permitir tener la ropa correctamente clasificada y que mi casa deje de parecer la de una persona con síndrome de Diógenes”, comenta en relación a la gran cantidad de cosas que almacena. Y es que en su vivienda no cabe ni una prenda más debido a la gran cantidad de donativos que recibe.

Iglesias ya está pensando en la mudanza que le espera en breve. “Vamos a necesitar muchas estanterías: a ver si alguien nos las puede ceder; o bien tablones de madera para poder construirlas”, comenta la presidenta de Paluso, al tiempo que añade que el nuevo local también ofrecerá una cierta privacidad a las personas que acuden con frecuencia a la asociación a solicitar por ejemplo ropa. “Ahora podrán probarla tranquilamente”, comenta Chus Iglesias, quien sigue al pie del cañón y con más ganas que nunca.