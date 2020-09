Raxoi garantiza las plazas de comedor para todas aquellas familias con pocos recursos

Santiago. Uno de los puntos más complejos de la gestión de esta vuelta al cole es el relativo a los comedores, incluido el servicio de madrugadores. “Garantimos que as persoas que tiveran problemas de recursos económicos e de conciliación ían ter praza. E todos teñen praza”, insistió el alcalde Xosé Sánchez Bugallo tras su visita al colegio Pío XII, acompañado del director de este centro, Xosé Manuel Casaleiro; y del conselleiro de Educación, Román Rodríguez. A mayores, ante los problemas para ubicar a todo el alumnado con distancia, el alcalde aclaró que “a oferta non é ilimitada porque hai un límite que é o espazo e empregamos aqueles que as direccións dos centros puxeron á nosa disposición. Temos todo previsto para facer dobre quenda en cada un dos colexios, triple quenda é practicamente inxestionable, sempre que a demanda o requira”.

Y este es el punto de la discordia con el BNG. La formación nacionalista asegura que se está vetando el acceso universal al comedor, independientemente de las condiciones de cada familia. Su portavoz local, Goreti Sanmartín, afirmó que “Bugallo declara a guerra ás familias ao non garantir praza de comedor escolar para tod@s @s nen@s que o soliciten”. Considera que no es de recibo que exista “discriminación negativa e que non se garanta a igualdade de oportunidades para todo o alumnado do concello”. Ante esta situación, el BNG exige una rectificación del decreto, en la que se garantizan las plazas para todas las familias que lo soliciten. En dicho decreto, también se fijó media hora más para el servicio de madrugadores, así como monitores de refuerzo.

CEIP ARQUITECTO CASAS NOVOA. El servicio de comedor del centro situado en A Sionlla ha denunciado el cierre de esta instalación durante el mes de septiembre. Según el comunicado que han enviado, “o servizo de comedor do noso centro desaparece durante o mes de setembro, polas razóns esgrimidas nun comunicado oficial do centro o martes día 8 de setembro, a dúas datas do comezo do curso”. Entre otras razones, el centro argumenta que el comedor no tiene en este momento cocinera, que no hay personal suficiente para atender a los niños ya que serían necesarias nueve personas más de las actuales. ECG