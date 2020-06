Raxoi hace balance de los gastos de la crisis

El pazo de Raxoi vivirá esta tarde el que podría ser -salvo rebrotes- el último pleno telemático, en el que se presentará el estado de ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre de este año, justo cuando comenzó el estado de alarma. Asimismo, también se ratificarán las modificaciones de las ordenanzas fiscales con motivo de la crisis sanitaria.

Según explicó la pasada semana el alcalde, se prevé un año difícil, entre el incremento de gastos que supuso la adopción de medidas extraordinarias, tanto sociales como de promoción económica, y el descenso de los ingresos. Se prevé un aumento de los primeros en unos siete millones, y una bajada de los segundos en unos siete, lo que va a obligar a realizar muchos equilibrios, precisamente en vísperas de un Xacobeo.

En el orden del día figura además una moción presentada por el grupo del Partido Popular destinada a promover una iniciativa legislativa popular que permita combatir la ocupación de viviendas, un problema que está muy de actualidad en Compostela, después de que se produjeran varios fenómenos de este tipo que provocaron una importante alarma social.

El objetivo de la misma, señalan, sería “garantir o dereito á propiedade, a seguridade de persoas e bens e a convivencia social”, y que se dirige al gobierno del Estado para que introduzca cambios legislativos que, entre otras medidas, permitan a las fuerzas de seguridad el desalojo de los ocupantes de la vivienda en el plazo de unas horas, “sen necesidade de esperar varios meses como ata agora”. También, que se refuerce el delito de usurpación, “que disuada estes ataques contra a propiedade”.

En este sentido, destacan que en Santiago se han producido numerosos casos en los últimos tiempos, “en rúas como a de Os Roláns, no barrio de Pontepedriña; en Belvís; na contorna dos barrios do Carme e de San Lourenzo; na Costa do Cruceiro do Gaio e na Algalia de Arriba; ou a máis inmediata ocupación doutras dúas vivendas, novamente, na rúa de Belvís, véñense dando casos deste tipo de forma continuada”.

Otro de los puntos de debate será la propuesta de Compostela Aberta de que se peatonalice la plaza de Mazarelos, calificada de “electoralista” por parte del gobierno local, ya que el propio concejal de Mobilidade, Gonzalo Muíños ya había anunciado a finales del pasado año la intención de retirar los coches de este espacio.

La medida, ya prevista, se prevé llevarla a cabo en diferentes fases, comenzando por peatonalizaciones parciales como las que se están llevando a cabo en el Ensanche, combinándola con otras, como la doble dirección en la cuesta de la Plaza de Abastos, para evitar que los vehículos pesados tengan que circular por este punto.

Por último, en la sesión también se debatirán otras propuestas de la oposición, como la presentada por el BNG, para que se cambie el nombre de la actual avenida de Juan Carlos I, recuperando el que tenía tradicionalmente de avenida da República. O la creación de espacios de aparcamiento exprés en la zona ORA.