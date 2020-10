Raxoi identifica a seis mil vecinos que no están de alta en la tasa de recogida de residuos

Santiago La concejala de Facenda, Marta Abal, anunció ayer que su departamento está llevando a cabo una depuración del censo de contribuyentes del impuesto de recogida de residuos, que había permitido descubrir más de seis mil viviendas que no están dadas de alta.

De este total, señaló, al menos unas 3.820 serían “aptas” para figurar en este padrón, una vez revisadas su habitabilidad y el cumplimiento de las condiciones que exige la normativa municipal. La incorporación se llevará a cabo previo aviso a los administrados, “aos que se lles concederá un prazo de 10 días hábiles para que aleguen o que consideren oportuno”.

Está previsto que la próxima semana comiencen a enviarse ya las primeras notificaciones, empezando por el ámbito urbano. La concejala destacó la prueba piloto que se realizó del proyecto, que reveló “unha eficacia superior ao 91 %: 196 das 215 vivendas que recibieron a notificación, foron dadas de alta”.

Para llevar a cabo el proceso, explicó Marta Abal, se comenzó por la verificación y depuración de la información de tres bases de datos: catastro, viviendas del padrón de habitantes, y de contratos de agua y basura de Viaqua, unificándola con la información de la base de datos de la Tesorería Municipal. El resultado fue que “detectamos 6.160 vivendas, que non están dadas de alta no censo da taxa por recollida de lixo”.

El segundo paso del proyecto es verificar si esas viviendas cumplen las condiciones de la ordenanza, es decir, si disponen del servicio y si cumplen la distancia de 200 metros que tiene que haber como máximo entre la vivienda y el contenedor.

Para ello, indicó, “incorporamos recentemente un delineante á Tesourería Municipal para verificar o cumprimento da distancia”. De momento, de esos 6.160 inmuebles detectados, se revisaron 3.292.

Una vez que hayan recibido la notificación, los administrados disponen de un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones, como, explicó la concejala, “que o inmoble fose dado de alta nos últimos meses, dende que se iniciou o proxecto; que estea agrupado con outro que xa tributa por lixo; que non sexa habitable aínda que non teña declarada a situación de ruína; ou que exista algún erro no tratamento da información”. redacción