Raxoi incorporará a las cámaras inteligentes del casco histórico la relación de vehículos autorizados

Autorización. El Ayuntamiento de Santiago emitió ayer un comunicado para informar a los residentes en el casco histórico de que las actuales tarjetas de tráfico seguirán vigentes hasta final de año, independientemente de que se coloquen las nuevas cámaras de control que está previsto desplegar dentro del programa Smartiago. Según explican, los vecinos que estén en posesión de las tarjetas que los acreditan como residentes en la zona y que permiten el acceso y el paso por este espacio peatonal podrán seguir haciéndolo normalmente hasta el día 31 de diciembre, que es cuando caduca su validez. De esta forma, en el sistema informático de estas cámaras que tendrán capacidad no solo para leer matrículas, sino también la tara y otras indicaciones técnicas de los vehículos de reparto, así como calcular su peso por si exceden el máximo permitido, incorporarán también el censo de vehículos autorizados. De esta forma, a partir del mes de diciembre, señalan, ya no será necesario disponer de estas tarjetas en el vehículo, sino que el objetivo ya lo identificará y le facilitará el acceso. Por ello, aclaran que no será necesario proceder a renovar ni de forma presencial ni telemática este permiso durante este año, ni siquiera en los casos en los que los dos años de vigencia caduquen a lo largo de 2021. Eso sí, hasta que los nuevos dispositivos que está previsto desplegar por todo el casco histórico estén colocados, será necesario seguir llevando la tarjeta en un lugar bien visible desde el exterior, en el cuadro de mandos, para que las cámaras puedan proceder a su lectura. La instalación de estas cámaras ya está en marcha, en diferentes puntos de acceso a la zona peatonal. Precisamente estos días permanece cerrado el paso a través de la rúa de Casas Reais, por los trabajos de colocación de este nuevo sistema que ya se completó en otros puntos como Porta Faxeira, Travesa de Fonseca, o la plaza de Mazarelos. ecg