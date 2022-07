Raxoi pon en marcha o arranxo dos lavadoiros, incluido o de Picaños

Santiago. O Concello de Santiago conta cunha partida de 52.400 euros nos orzamentos de 2022 para a reparación de lavadoiros municipais, vinculada a crédito, que está a punto de resolverse. Nela están incluídos, entre outros, o lavadoiro da Rocha, no que se realizará o maior investimento, e o de Picaños. Neste lavadoiro, o de Picaños, situado na zona de Sar, que non se reparara desde o último mandato socialista, foi acondicionado a principios de xullo de 2020; e agora volverase adecentar e xa está previsto un mantemento permanente deste ben catalogado, de gran interese patrimonial.

O patrimonio etnográfico do concello conta cuns 210 elementos individuais catalogados no PXOM. Entre eles 91 muíños, 43 cruceiros, 30 pontes, 3 petos de ánimas, 3 pombais, 15 lavadoiros e 17 fontes. Pero este inventario, ademais de estar incompleto, constitúe só unha parte dos Bens culturais catalogados do concello. Por exemplo, no ámbito urbano xa hai cuantificados 22 lavadoiros. ecg