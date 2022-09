Raxoi reclama cientos de multas a infractores que no logra localizar

El Concello de Santiago acaba de publicar en el Boletín Oficial del Estado una larga lista de conductores sancionados en el términos municipal a los que no se ha conseguido localizar en los últimos meses para notificarles sus infracciones. Así, la administración local acaba de publicar los registros en los que se identifica a los sancionados con su número de documento nacional de identidad, la matrícula del vehículo, el importe de la multa y la infracción que se denuncia. El listado lo conforman centenares de infractores, ya no solo compostelanos, sino de distintos puntos de la geografía española y de otros países. Destaca la presencia de numerosos conductores sancionados con residencia en Cataluña, a los que el departamento de Tráfico local no ha logrado localizar.

Los importes que se reclaman van desde los sesenta euros, la sanción que se suele tramitar por los excesos en la zona azul, por ejemplo, hasta 1.200 euros, o incluso más por infracciones de mayor calado. Pero, además, de los listados llama la atención que algunos conductores acumulan hasta siete sanciones impagadas por el mismo motivo, aunque en días alternos.

En el documento publicado en el BOE se indica que con esta notificación de denuncia se puede abonar la multa o identificar al conductor del vehículo objeto de la denuncia en la fecha indicada, dentro del plazo de veinte días naturales contados desde el siguiente al de la finalización de la publicación del edicto. Para poder hacer dicho pago es preciso tener una carta de pago que será emitida en la oficina de Xestión de Multas (981 58 28 47). En caso de que se pague la denuncia se aplicará el procedimiento sancionador abreviado regulado que implica, entre otras consecuencias, la reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa, la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa. Dicho procedimiento abreviado no será aplicable a las denuncias por infracción del art. 11.1 LSV. b)

En caso de disconformidad con la denuncia, los interesados podrán alegar por escrito, dirigido a las oficinas de Registro del Concello de Santiago o en los lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de 2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas dentro del plazo de veinte días naturales contados desde el siguiente al de la finalización de la publicación del edicto. Transcurrido el plazo sin que se haya abonado la multa ni se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones el contenido de la notificación de denuncia servirá de acto resolutorio del procedimiento sancionador.

De hecho, en el anuncio que acaba de publicar el Concello de Santiago también se recogen varios casos en los que han expirado los plazos y ya se ha iniciado el acto resolutorio del procedimiento sancionador, procediendo al embargo de la cuenta de los infractores denunciados.