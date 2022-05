Raxoi reforzará la sinalética e instalará un radar informativo en el nudo de Concheiros

Raxoi espera el momento en que finalice y se recepcione la obra del nudo de Concheiros para poder reforzar la sinalética y tomar otras medidas que mejoren la movilidad. Así lo indicó ayer el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, quien incidió en la urgencia de que el Concello recepciones cuanto antes la avenida para poder reforzar la sinalética y poner en marcha un plan para que se respeten los límites de seguridad. “Trataremos de reforzar a sinaléctica para os peóns, porque é un problema máis técnico que político ou institucional”, indicó el regidor de la capital gallega, para luego añadir que “os técnicos teñen unha idea clara de funcionamento, pero a realidade non coincide demasiado con esa idea”. Con esto, asegura que “temos camiños para controlalo e polo tanto se habilitará en canto o Concello recepcione a obra un radar informativo alomenos no primeiro momento”.

Sobre el nudo de Concheiros también se pronunció ayer la presidenta de la Asociación de Veciños A Xuntanza, Mon Vilar. En declaraciones a Onda Cero, lamentó que “non se produce ningún esforzo na seguridade” en este cruce de calles, donde “hai unha constante dificultade de circulación, sobre todo da xente que vai camiñando”. Ante los micrófonos del programa Más de uno Compostela, que dirige Ramón Castro, sostuvo que “todas as solucións que se van tomando son parches”.

En la misma emisora, el diputado autonómico Borja Verea señaló ayer que “vivimos una gran improvisación y una gran chapuza” con respecto a las obras en Concheiros, tras “un retraso injustificable e imperdonable”. Con respecto a la responsabilidad autonómica de las obras, habló de la “dejadez del gobierno local” en cuanto al seguimiento de los trabajos. Verea cree conveniente que en el nudo de Concheiros, donde peatones y conductores reclaman una mejora de la seguridad vial, se realice “una actualización o señalización nueva para mejorar la movilidad”, aunque insiste en que “es una gran chapuza y una gran improvisación”.

Lo cierto es que una transformación tan profunda como la que se produjo en el nudo de Concheiros y Rodríguez de Viguri siempre abre debates adormecidos en el tiempo. Durante los trabajos, que realmente aún no están concluidos al cien por cien, solo estuvo operativo un carril en cada sentido de circulación. No se produjeron grandes atascos ni se acabó el mundo, que se sepa. Por eso los expertos están convencidos de que, si no es ahora, en breve plazo habría que tomar retomar esa decisión. Actualmente funcionan dos carriles, por “deseo de la Xunta”, según los expertos consultados en la obra.

Pero en esta resolución hay truco o puerta trasera: realmente la titularidad de ese tramo es municipal, así que en cuanto se recepcionen las obras serán los mandamases de Raxoi quienes tendrán que decidir sobre el entorno.

Y el debate sin duda está abierto, porque la realidad cotidiana demostró durante los trabajos que muchos conductores escogieron alternativas para no circular por Rodríguez de Viguri. Las hay, y realmente no son tantos los vehículos que tienen que pasar sí o sí por esa zona. Con un solo carril se produce además un descenso de la velocidad, que ahora mismo está fijada en 30 por hora antes de llegar al propio nudo y de solo 20 en la parte central. Pocos la respetan. Con una particularidad. En la señal vertical que limita a veinte la velocidad pone expresamente que hay “preferencia peonil”. O sea, ¿tienen que dejar pasar los coches a los viandantes aunque su semáforo esté en verde?

El concejal de Tráfico, Gonzalo Muiños, lo tiene claro, los coches “pueden pasar si tienen su semáforo en verde y tienen prioridad, la señal solo indica que deben tener prudencia con los peatones y respetar ese límite de 20 por hora”. Efectivamente la ley de Tráfico da prioridad a los semáforos sobre las señales verticales. Pero entonces, ¿qué pasaría si el semáforo está apagado o solo en ambar intermitente?

En ese caso los coches deberían dejar pasar siempre a los peatones. Es un añadido más en que se ha convertido este remozado nudo con ínfulas de plaza. Peatones y conductores no acaban de tener del todo claro cuál es su espacio y su prioridad, por lo que se estudiarán mejoras. Esta misma semana está previsto que se comience la contratación del enésimo plan de tráfico, el que debe decidir los cambios necesarios en todo el ámbito urbano. Santiago ya tiene varios en el cajón, pero nunca se les hizo demasiado caso, quizá porque las medidas que había que tomar no resultaban políticamente rentables.