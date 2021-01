Raxoi sigue adelante con la regulación de pisos turístcos

Santiago. El Ayuntamiento de Santiago hizo pública ayer una nota tras la polémica abierta por la última sentencia sobre la normativa de pisos turísticos, en la que explica que tanto ésta como las anteriores “son aspectos menores”, y que “salvan a regulación realizada polo Concello sobre os pisos turísticos”, y que “o único que se anula é o relativo aos aloxamentos temporais e a ao réxime transitorio” del artículo 143 bis, “que viña a fixar un réxime de transitoriedade para aqueles usos previos pendentes de regularización”.

“Polo tanto, o veto aos pisos turísticos novos é un feito, está santificado pola xustiza na liña xa resolta polo Tribunal Supremo e o Tribunal de Xustiza da UE. Este goberno ten polo tanto vía libre para seguir coa modificación do PXOM en tramitación, ao mesmo tempo que xa se avanzou que no pleno do mes de febreiro se emendarán os defectos formais sobre os aloxamentos temporais”.

El ejecutivo local publica esta nota tras las llamadas recibidas por la asesoría jurídica municipal ya que los recurrentes defienden que los fallos suponen la anulación de la moratoria establecida en 2015, algo que Raxoi, como adelantó este periódico, no acepta.