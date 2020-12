Reactivación cultural: Ailá ou Xabier Díaz no Fondo Xacobeo

O carisma de Manuele Pardo introducindo a seguinte peza acompasada pola gaita e as pandeiretas de Ailá; o proxecto musical con mensaxe feminista de Mercedes Peón ou a faceta didáctica de Xabier Díaz. Todos teñen algo en común: xa forman parte do Fondo Cultural Xacobeo, un proxecto que pretende dinamizar ao sector cultural despois dun ano negro de cancelacións e adiamentos. Como parte das actividades do Xacobeo 2021, a Consellería de Cultura puxo en marcha hai uns meses a convocatoria para a presentación de proxectos cunha base común: a cultura e a lingua galega.

Este Fondo, dotado con 2,5 millóns de euros, ten como obxectivo a creación dun repositorio de propostas creativas de interese cultural en lingua galega. A idea é crear un contido permanente e accesible polo que inclúe iniciativas tanto presenciais como virtuais. Así, ademais de dinamizar a propia lingua, ofrécese un apoio a artistas, creadores e empresas do ámbito cultural neste contexto de pandemia sanitaria. Todo aproveitando o fenómeno Xacobeo, visto polas autoridades como o gran impulso económico que chegará en 2021 para Galicia.

Así, na parte virtual do proxecto desenvolveuse o documental A peregrinaxe da auga: unha peza audiovisual de corenta minutos de duración que vén de estrearse na canle de Youtube de Política Lingüística. Ten como temática as principais fontes de auga que hai ao longo do Camiño Francés no seu paso por Galicia. O espectador pode facer un percorrido desde O Cebreiro ata Compostela: a fonte de Liñares, en Pedrafita do Cebreiro; a fonte do Lunar, en Triacastela; a fonte de Barbadelo, en Portomarín; a fonte dos Catro Canos, Melide; a fonte dos Franceses, entre Arzúa e o Pedrouzo; ou a fonte de Lavacolla, de referencia para os peregrinos para lavarse e asearse antes de entraren en Compostela. Todas elas forman parte da lista do Patrimonio Mundial da Unesco, e considéranse Ben de Interese Cultural (BIC). Detrás desta peza está a compostelá empresa de comunicación e eventos Xurdir, coñecida por organizar na cidade a Carreira Camiño das Letras.

Tamén hai espazo para a música tradicional, como é o caso da banda Ailá, baixo a produción da tamén compostelá Nordesía Producións. Ángela Carou (canto e percusión), Manuele Pardo (canto, percusión e gaita), Abel Gañete (trompeta e fiscorno) e Xan Pampín (acordeón e percusión) forman este conxunto de música tradicional á vez moderno e contemporáneo. Os integrantes presentaron o seu último traballo no marco deste Fondo. Así, pezas de Elo, un camiño de músicas poden desfrutarse xa no Portal da Lingua Galega. O repertorio está baseado en coleccións históricas tanto de mulleres como de homes que conservaron cánticos de transmisión oral ata os nosos días.

E se hai uns días Compostela se convertía na capital estatal do circo, este sector tamén forma parte do Fondo Xacobeo. Trátase do proxecto Circo Atlántico, da cooperativa compostelá Culturactiva. Consiste na gravación de oito vídeos, a estrear a proximamente, que recollen os mellores números do circo galego da última década. Ademais do seu valor artístico, amosan a beleza dos espazos nos que foron realizados, como a costa de Muxía, Sabucedo ou Allariz.

Volvendo á nosa tradición musical, Mercedes Peón é unha das grandes voces do folk galego e conta cun importante recoñecemento internacional pola súa traxectoria. No marco desta iniciativa, puxo en marcha o proxecto Déixaas, unha composición sonora, contemporánea e electrónica única no mundo que ten as súas orixes no patrimonio. Este traballo que, pandemia mediante, chegará a outros puntos galegos, foi presentado en outubro en Oroso e posto en escena por Ana Fernández e Mónica de Nut, ademais de Peón. O alcalde de Oroso, Manuel Miras, e o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, acompañaron ás artistas.

A experiencia, o arraigo e o didactismo de Xabier Díaz únense a este Fondo Xacobeo con diferentes obradoiros. Díaz, un dos músicos máis relevantes do panorama galego de música de raíz, presentou os seus obradoiros de percusión no marco do Magosto no Gaiás, celebrado hai unhas semanas. Aborda as técnicas básicas da pandeireta e do pandeiro cadrado, relaciona o repertorio galego co doutras rexións do mundo e as melodías tradicionais cos modos antigos.

O Fondo Cultural Xacobeo, que continuará durante o próximo ano, ten aínda este mes algunhas actividades presenciais en axenda. Unha delas é a homenaxe ás letras galegas, da man da obra de Ricardo Carvalho Calero, cunha exposición que se pode visitar no auditorio da Cidade da Cultura durante todo decembro.