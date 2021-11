Reading, el pueblo inglés que rinde culto al Apóstol Santiago desde el Medievo

Situado al oeste de Londres, en la confluencia de los ríos Kennet y Támesis, el pueblo de Reading alberga un pequeño santuario, el de Saint James, decorado con conchas y con motivos religiosos, desde el que los peregrinos comenzaban el Camino de Santiago Inglés en el siglo XIII.

Dice la tradición que, por aquel entonces, en torno al año 1125, la hija del rey Enrique I de Inglaterra, Matilda, peregrinó a Galicia y llevó de vuelta para su padre la mano izquierda del Apóstol Santiago. El monarca entregó este regalo a la abadía de Reading, un edificio que él mismo mandó construir en honor a su hijo fallecido y que, precisamente, cumple 900 años este 2021.

Con la intención de recuperar la tradición del peregrinaje a la pequeña ciudad inglesa, los diputados coruñeses Antonio Leira y José Manuel Pereiro viajaron recientemente a Reading para conocer a su alcalde, David Stevens. Juntos decidieron incorporar allí la primera señal desde la que empezar el Camino Inglés a Santiago. De esta forma, se emula el itinerario predilecto de los ingleses en la época medieval.

Esta ruta consistía en caminar a Reading para ver la mano del Apóstol. Desde el santuario, se partía después hacia Santiago por el camino más corto. Este consistía en andar hasta Southampton, embarcar allí hasta A Coruña y poner rumbo, por último, a la plaza del Obradoiro.

Ya en Galicia, el Camino que une la ciudad herculina con Santiago es de 75 kilómetros, por lo que no cumple con el centenar que se necesita para obtener la Compostela. Este hecho llevó a la Cofradía de Santiago en Inglaterra a pedir al deán de la Catedral compostelana “una excepción” a la regla. La solicitud se consiguió. El motivo, que la Ruta cuenta con muchos años de “tradición” y de “historia”.

Por lo tanto, en la iglesia de Saint James en Reading es posible sellar la credencial antes de continuar la ruta de 110 km hasta Southampton, que atraviesa la ciudad de Winchester. A los ingleses se les permitió conseguir la Compostela gallega si demostraban que habían andado los kilómetros restantes en su país de origen. Así surge la oportunidad perfecta para vincular y promocionar oficialmente el Camino Inglés desde Reading con el Camino original.

Pero no es el único ejemplo. Dado el creciente interés de los británicos por el peregrinaje, la Cofradía de Santiago en Inglaterra, junto con varios grupos locales, comenzó a promover una docena de nuevas rutas por todo el Reino Unido para oficializarlas e incluso señalizar la ruta con la mítica concha peregrina.

Robin Dorkings, vicesecretario de la entidad, asegura que la ruta St. James Way está desarrollada bajo el modelo del Camino de Santiago español y cuenta con su propia “guía”, así como con un “pasaporte” y “ocho iglesias con sellos”; pero no es demasiado conocida entre la población inglesa y por ello sus peregrinos todavía “se cuentan en centenas y no en millares”.

Uno de ellos es Charles Butler, un inglés de 75 años, quien recientemente mostraba orgulloso su pasaporte, ya completo, que acredita su aventura de seis días por el Camino británico, que inició en Reading con la “bendición” del párroco frente al santuario de la Iglesia de Santiago y acabó siendo un viaje de “divertimento, reflexión y contemplación”.

Butler asegura que antes de comenzar la St. James Way no sabían qué iban a encontrar en la ruta, pero descubrieron un trayecto que les recordó en parte a algunos tramos del Camino de Santiago a su paso por tierras españolas.