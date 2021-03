Reapertura cultural: a arte volve a ‘Os Catro Gatos’, con Vicente Prego

Santiago. O vindeiro sábado o compostelán Espazo para a Arte Os Catro Gatos Gatos, na rúa das Rodas, inaugura a primeira exposición da súa reapertura. A mostra leva por nome Diario 21, do pintor coruñés Vicente Prego. As obras que presenta, realizadas sobre papel ou madeira, son unha selección do traballo deste último ano. Figuración e abstracción, fondos informalistas con recreacións de arquitecturas clásicas ou paisaxes, imaxes reais ou inventadas, como unha exploración a través dun itinerario difuminado polo recordo. Segundo apunta o espazo de arte, na súa obra mantense ese desexo de atopar un territorio de equilibrio entre orde e caos, figuración e abstracción, azar e premeditación, realidade e ficción.

Licenciado en Belas Artes pola Universidade de Vigo e graduado na Escola de Artes e Oficios Mestre Mateo de Compostela, o artista Vicente Prego expón regularmente nas principais galerías de Galicia. De feito, parte da súa obra figura nas coleccións de importantes institucións e museos galegos como a Deputación Provincial da Coruña, Unión Fenosa, Xunta de Galicia, Consorcio de Santiago, Caixanova, Universidade da Coruña e Caixa Galicia. Esta nova exposición, Diario 21, poderase visitar até o 24 de abril. ECG