Reapertura del Museo Casa da Troya con visitas guiadas

El Museo Casa de la Troya abre de nuevo sus puertas al público durante la Semana Santa. Podrá visitarse desde este viernes hasta el domingo 17 de abril. El horario es el habitual, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Permanecerá abierto todos los días, excepto el lunes 11 y martes 12.

Benigno Amor es el director del museo y presidente de la Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, entidad que gestiona el museo. Indica que “retomamos así a tradición de reabrir por Semana Santa, que tivemos que suspender en 2020 a causa da pandemia. Para facilitar as visitas, abriremos tamén os dous domingos, de Ramos e de Pascua”. Explica que “as visitas son guiadas e teñen unha duración de entre vinte e vintecinco minutos, en grupos de doce persoas máximo”. Anima a todos los compostelanos y a los visitantes a que se acerquen en estas fechas a conocer y recorrer la vieja pensión de estudiantes que inmortalizó Alejandro Pérez Lugín en su novela La Casa de la Troya.

Tal como señala el director, “a pesar de estar pechados, non deixamos de traballar durante o inverno para manter o museo en bo estado de conservación. A nosa previsión é reiniciar despois a temporada de verán o día 18 de maio, co gallo do Día Internacional dos Museos, abrindo logo en fins de semana (de xoves a sábado) ata mediados de xullo, e xa en horario continuado (de martes a sábado) ata mediados de setembro”.

Amor apunta que están trabajando en un proyecto para atraer alumnado de colegios, retomando las visitas escolares realizadas antes de la pandemia. Además, está previsto que en el mes de mayo regresen los Roteiros Troyanos, recorridos teatralizados por el casco histórico de la ciudad. También esperan continuar con otras iniciativas como las rutas dramatizados por la Compostela dos trovadores, que se llevaron a cabo el año pasado en el marco de la convocatoria O teu Xacobeo. Asimismo, se va a recuperar la actividad de la agrupación musical del museo, Troyanos de Compostela, que va a actuar en el festival benéfico organizado por Manos Unidas, a finales de abril.

En 2021 el museo abrió un total de 95 días, en los que se acercaron 2.264 personas (1.790 de junio a octubre y 474 personas en noviembre y diciembre). “En canto ao lugar de orixe, o 90 % procedían de España e o 10 % do estranxeiro. Dos visitantes nacionais, o 30% son galegos e preto do 40 % de Santiago, o que manifesta a enorme vinculación que o museo ten coa cidade”, resalta el director. Amor indica que “estes datos cómpre valoralos tendo en conta a situación sanitaria, por canto nun ano normal as visitas serían máis do dobre, e a procedencia dos estranxeiros suporía en torno a un 25 %”.