Reclaman a apertura da cafetería do aeroporto

laboral. A portavoz do grupo municipal do BNG, Goretti Sanmartín, mantivo unha reunión con delegadas de Persoal da cafetaría do aeroporto e do comité de empresa ante a falta de apertura deste servizo cando a terminal volve estar operativa.

Comprometeuse a trasladar unha iniciativa ao vindeiro pleno de cara a que o Concello reclame da xerencia “a posta en funcionamento da cafetaría, que continúa pechada pese a que se retomou o tráfico aéreo”. Este servizo non foi interrompido nos aeroportos de Peinador en Vigo nin de Alvedro na Coruña, mentres que 42 persoas de Santiago–Rosalía de Castro seguen en situación de ERTE. O aeroporto compostelán experimenta unha recuperación do tráfico aéreo que alcanza xa unha afluencia do 40 % en moitas xornadas con respecto ás mesmas datas previas á pandemia, cando é requirido desde AENA un mínimo dun 25 % de pasaxeiros habituais para a posta en marcha das cafetarías. ecg