Reclaman a limpeza da contorna da igrexa do barrio de Santa Marta

Pleno. O grupo municipal popular, a través da súa vicevoceira, María Castelao, solicitaralle ao Goberno local, no vindeiro pleno ordinario, que se realicen labores de roza, limpeza e mellora do firme do acceso e dos terreos que rodean a igrexa parroquial de Santa Marta. “No mes de xullo do ano pasado xa presentamos unha iniciativa na que dabamos traslado do malestar pola falta de mantemento dos arredores da igrexa situada á beira da rúa Emilia Pardo Bazán e onde se asenta tamén un centro educativo”. Naquel momento, o PP xa expresaba que nesa zona “se acumula maleza, se deteriora o firme e se require dunha actuación en consonancia do que representa para o conxunto do barrio”.

María Castelao subliñou que, a pesar das boas palabras da concelleira de Medio Ambiente que adiantou en xullo de 2020 que se ían adoptar “medidas urxentes”, e pasado máis de un ano, a situación segue a ser practicamente a mesma. Inscribe esta nova proposta no conxunto de iniciativas coas que“vimos advertindo da necesidade de actuacións que poñan remedio ás constantes demandas da veciñanza da zona que reclaman atencións e servizos básicos que solucionen as carencias que padecen desde hai moito tempo”.ecg