Reclaman a suspensión temporal da actualización do recibo do lixo ás vivendas ubicadas na zona rural

facenda. A portavoz municipal do BNG, Goretti Sanmartín, mantivo un encontro coa directiva da Federación de Asociacións Veciñais do Rural de Santiago (Ferusa) para analizar a situación da regularización do cobro do recibo do lixo, que afecta a 6.120 vivendas en Santiago e que suporán uns ingresos de 300.000 euros para as arcas municipais, segundo estimacións da concelleira de Facenda. “Á inmensa maioría da poboación non lle importa pagar se ten os servizos adecuados, o que quere é recibir uns calidade”, explicou. Así, o BNG comprometeuse a trasladar unha iniciativa ao pleno de xuño para reclamar a suspensión temporal do procedemento de regularización para o cobro ás vivendas do rural en que non se aplica até que entre en vigor o novo contrato. En concreto, son 3.277 en ámbito urbano, 1.726 en núcleos rurais e 1.157 no rural. O BNG considera inxusto que estas 6.120 vivendas teñan que afrontar este pagamento cando a prestació non reúne as condicións, “pois non dispoñen de recollida diaria, nin de colectores para a reciclaxe, nin de limpeza dos mesmos”. ecg