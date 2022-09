Reclaman empregar as camas cerradas no Gil Casares para aliviar a lista de espera cirúrxica

Santiago. A parlamentaria socialista Noa Díaz vén de presentar unha batería de iniciativas parlamentarias para reclamarlle á Xunta que destine as camas pechadas no Hospital Gil Casares de Santiago para reducir a lista de espera cirúrxica. Díaz tilda de “inadmisible” que durante este verán se tivera pechado a unidade de hospitalización de Medicina Interna, con 30 camas, aducindo “baixa ocupación”.

A parlamentaria socialista lembra que os últimos datos publicados, correspondentes ao mes de decembro -mentres o goberno segue sen presentar o correspondentes a xullo- apuntaban unha espera de 7.337 persoas en cirurxía. Reclama así que, de ser certa a dita “baixa ocupación”, en lugar de pechar as camas, a xerencia hospitalaria deberá poñelas a disposición de outras unidades e contribuír na medida do posible a aliviar a lista de espera cirúrxica.

Critica a “xestión” da dirección da Eoxi, centrada unicamente en reducir gastos, pero deixando de lado que “a xestión dos servizos debe ser eficaz, e para iso é preciso optimizar os recursos dispoñibles, tanto humanos como de espazo”. Lamenta a “probada ineficacia” da xerencia da área sanitaria, e reclama “unha política sanitaria que poña ás persoas usuarias no centro, e non o aforro de recursos públicos, como está a facer este goberno”.

Os socialistas levan esta proposta ao Parlamento, reclamando “dotar ao CHUS, de forma inmediata, dos medios necesarios e do persoal que sexa preciso para manter en funcionamento durante o período estival as camas pechadas na Unidade de Hospitalización de Medicina Interna do Hospital Gil Casares”. ecg