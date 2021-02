Reclaman máis cartos dos orzamentos locais

A portavoz municipal do BNG, Goretti Sanmartín, advertiu en rolda de prensa que o borrador de orzamentos municipais para 2021 “carece dunha planificación a medio prazo e dun ditame sobre as prioridades”. “Nun orzamento expansivo coma este, parécenos o mínimo compromiso dedicar 7,5 millóns de euros a novas axudas para o comercio, o turismo, a hostalaría e a cultura, o triplo do que está publicitando o alcalde”. Así, sinalou que “falta transparentar moitas partidas e coñecer o que encerran”, ademais de sinalar que “non responden a unha situación onde sitúen no centro das políticas as persoas, traballadoras/es, mulleres, mocidade, tecido social nin sectores especialmente afectados pola crise”.

Asegurou que o BNG celebra que haxa un orzamento expansivo e que o e goberno decida non restrinxir a capacidade de actuación municipal. “Teremos o orzamento máis elevado dos últimos anos: 125 millóns , cunha proposta de investimentos de 18.118.394”. Pero criticou que non van a entrar en vigor ata abril, e no se poderán executar.