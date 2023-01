Reclaman máis claridade sobre os plans previstos no camiño de Requesende

santiago. O grupo municipal do BNG reclámalle ao Goberno local “que informe á veciñanza se ten previsto realizar as obras necesarias no camiño de Requesende, na parroquia de Sabugueira, logo de que perdese unha subvención da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER)”. Aseguran os nacionalistas que a veciñanza da Sabugueira “leva anos a reclamar o arranxo do camiño de Requesende. Porén, o Goberno local perdeu unha subvención de 54.024 euros por parte de AGADER, polo importe da totalidade da obra. De feito, esta actuación xa fora aprobada pola Xunta de Goberno o 24 de febreiro de 2021, nunha sesión extraordinaria, e aínda non se realizou”. Estas obras, aseguran, “son necesarias para mellorar a drenaxe e a pavimentación da pista”, que ten unha unha lonxitude de 1,2 km para facilitar o acceso a propiedades agrícolas da parroquia de Sabugueira. O BNG recibiu queixas da veciñanza que demanda estas obras e, por este motivo, trasladou a pregunta ao Goberno local para coñecer se teñen previsto realizar as obras necesarias para mellorar a drenaxe e a pavimentación do camiño de Requesende. Require saber, ademais, “que partida orzamentaria vai utilizar para facelo e cal é o prazo previsto para que se executaren estas obras”. ecg